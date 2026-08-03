Weekend aglomerat pentru polițiștii de patrulare. În perioada zilelor de odihnă, organele de drept au înregistrat peste 3.630 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, cele mai multe fiind legate de depășirea limitei de viteză și nerespectarea regulilor de prioritate.

Potrivit poliției, 104 conducători auto au fost înlăturați de la volan, după ce au fost depistați conducând sub influența alcoolului.

Peste 1.500 de șoferi au depășit limita de viteză

Cea mai frecventă abatere constatată în trafic a fost viteza excesivă. 1.535 de șoferi au fost sancționați pentru depășirea limitei legale.

Totodată, 687 de persoane nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor.

Sute de șoferi, sancționați pentru opriri neregulamentare și lipsa actelor obligatorii

În timpul controalelor, polițiștii au depistat și alte încălcări grave. 184 de conducători auto circulau fără revizia tehnică valabilă sau fără polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

Alți 588 de șoferi au fost amendați pentru oprirea mijlocului de transport în locuri interzise.

De asemenea, 83 de persoane nu au acordat prioritate pietonilor sau cicliștilor, iar 355 de conducători auto au fost sancționați pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii.

Polițiștii au intervenit la peste 2.600 de solicitări

În același timp, în zilele de weekend, organele de drept au intervenit în 2.687 de cazuri, în urma apelurilor recepționate prin intermediul Serviciului Unic 112.

Poliția reamintește șoferilor că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieților omenești.