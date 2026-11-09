Peste 3.700 de edificii din municipiul Chișinău beneficiază de încălzire centralizată, potrivit datelor prezentate de Termoelectrica pentru 9 noiembrie. Printre acestea se numără toate cele 144 de grădinițe din capitală, 161 de școli și licee și peste 2.700 de blocuri locative. Totuși, 125 de blocuri nu au fost conectate la agentul termic, deoarece administratorii acestora nu au depus solicitările necesare.

Potrivit Termoelectrica, în total, 3.720 de edificii sunt alimentate cu energie termică pentru încălzire. Situația, prezentată pentru 9 noiembrie, arată că au fost conectate:

144 de grădinițe, din totalul de 144;

161 de școli și licee, din 164;

80 de instituții de învățământ superior, din 98;

72 de instituții medicale, din 76;

2.711 blocuri locative, din 2.836;

149 de case particulare, din 240;

421 de agenți economici, din 724.

125 de blocuri nu au solicitat conectarea la încălzire

Termoelectrica precizează că 125 de blocuri locative, aflate în administrarea gestionarilor fondului locativ, rămân neconectate la sistemul centralizat. Motivul invocat de întreprindere este că administratorii responsabili nu au depus solicitările necesare pentru conectarea la căldură.

În acest context, Termoelectrica le cere gestionarilor să întreprindă toate măsurile necesare pentru depunerea cererilor, astfel încât locatarii să poată beneficia de încălzire.

Întreprinderea anunță că este disponibilă să ofere suport tehnic și să colaboreze cu administratorii pentru a soluționa cât mai rapid situațiile existente.