Peste 380 de mii de cereri pentru acordarea compensațiilor la energie au fost înregistrate pe platforma compensatii.gov.md de la lansarea procesului de înscriere. Mai mult de jumătate dintre solicitanți au apelat la ajutorul asistenților sociali, în timp ce ceilalți au completat formularele online.

Potrivit datelor prezentate de autorități, până în prezent au fost înregistrate 380.332 de cereri. Dintre acestea, 201.817 au fost depuse cu sprijinul asistenților sociali, iar alte 178.515 au fost completate direct pe platforma online.

Totodată, operatorii Liniei Verzi a programului au oferit ajutor pentru 12.024 de cetățeni care au avut nevoie de informații sau sprijin la depunerea solicitărilor.

Ultima zi pentru a primi compensații începând cu noiembrie

Cetățenii care vor să beneficieze de compensații începând cu luna noiembrie trebuie să depună cererile până la 27 noiembrie 2026.

Solicitările vor putea fi depuse și după această dată, până pe 25 ale fiecărei luni. În acest caz, compensația va fi acordată începând cu luna în care a fost înregistrată cererea.

Pentru informații și ajutor, cetățenii pot apela Linia Verde a programului, la numărul 0 8000 5000. Serviciul este disponibil de luni până vineri, între orele 08:00 și 18:00.