12 șoferi au fost depistați în stare de ebrietate la volan, iar peste 1.400 au fost prinși circulând cu viteză excesivă. În total, polițiștii au documentat peste 4.000 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în weekend.

Potrivit poliției, 1.455 de șoferi au depășit limita de viteză, iar 811 nu au respectat indicatoarele de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor.

Alți 706 conducători auto au oprit în locuri interzise, iar 746 au fost sancționați pentru că nu au cuplat centura de siguranță sau au folosit telefonul în timpul conducerii.

Șoferi sancționați pentru lipsa actelor și neacordarea priorității

Totodată, 136 de șoferi au fost sancționați pentru lipsa reviziei tehnice anuale și/sau a poliței de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Alți 103 nu au acordat prioritate legală pietonilor, iar 49 au încălcat regulile privind dreptul de a conduce.

Autoritățile îndeamnă conducătorii auto să respecte regulile de circulație și să manifeste responsabilitate pentru siguranța proprie și a celorlalți.