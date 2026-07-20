Peste 4.000 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere au fost înregistrate de polițiști în weekend. Cele mai multe abateri au vizat depășirea limitei de viteză, iar 68 de persoane au fost înlăturate de la volan după ce au fost depistate în stare de ebrietate.

Potrivit poliției, în ultimele două zile au fost documentate peste 4.000 de abateri în trafic.

Dintre acestea, 1.514 șoferi au depășit limita de viteză, 916 nu au respectat indicatoarele de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor, iar 810 au oprit în locuri interzise.

Alți 232 de conducători auto circulau fără revizia tehnică sau fără polița obligatorie RCA. Totodată, 337 de persoane au fost sancționate pentru necuplarea centurii de siguranță ori pentru utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii.

Polițiștii au aplicat amenzi și pentru neacordarea priorității pietonilor sau cicliștilor, fiind documentate 93 de astfel de cazuri. De asemenea, 89 de persoane au fost sancționate pentru încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce.

În aceeași perioadă, autoritățile au intervenit în 2.630 de cazuri semnalate prin Serviciul Unic 112.