Fantome, vrăjitoare și personaje din filme horror au alergat astăzi prin tunelurile orașului subteran de la Cricova. Peste 400 de amatori de adrenalină, costumați în spiritul Halloweenului, au participat la maratonul groazei, ajuns la cea de-a șasea ediție. Anul acesta, cursa a fost inspirată de celebrul serial „Stranger Things”.

Amatorii de adrenalină și aventură s-au întâlnit în această dimineață la maratonul groazei. Fiecare s-a străduit să impresioneze...mai bine zis înfricoșeze cu ținuta sa.

„Ținuta de astăzi este dintr-un film emblematic care a apărut cu mulți ani în urmă. La toți le place și se potrivește cel mai bine pentru această sărbătoare.”

„De fapt, acesta nu este costum, așa arătăm noi în realitate. E adevărul pur! Pur și simplu astăzi ne-am permis să ne arătăm cum suntem.”

„Niște drăcușori suntem astăzi.”

„-Aveți și aripi...

-Da, ca să ajung mai repede la finish line.”

„Sunt costumat în Hannibal Lecter. Ce mi-a venit prima în minte, aceea am cumpărat.”

După ce s-au adunat cu toții, a urmat încălzirea. Pe ritmuri de muzică, vrăjitoarele, drăcușorii, clovnii și alte personaje au intrat în atmosfera cursei.

Apoi a început marea cursă prin tunelurile orașului subteran de la Cricova.

În întuneric, printre decorațiuni tematice și cu muzică de atmosferă, participanții s-au aventurat în competiție.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „În acest an, tematica evenimentului Run Halloween este inspirată de popularul serial american „Stranger Things”. Astfel, pe parcursul traseului, participanții au întâlnit mai multe zone amenajate în stilul serialului.”

„Traseul este mega sperios, am întâlnit și niște schelete și niște dovleci periculoși.”

Cele mai mari emoții au fost la linia de finiș, unde participanții au fost răsplătiți cu medalii.

„Super fain. Particip pentru prima oară la Halloween Maraton. Foarte interesant a fost, amenajat minunat, superb, erau zone unde chiar nu se vedea nimic.”

„Aerul este mult mai comprimat, este și puțin praf, altă altitudine. Este puțin mai complicat, nu cu mult.”

La maratonul groazei participanții au avut de alergat pe distanțe de 5 și 10 kilometri.

„În premieră avem sold out pentru acest eveniment deja de două săptămâni. Avem peste 400 de participanți.”

Halloween Run se află la cea dea VI-a ediție.