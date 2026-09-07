Weekend aglomerat pentru polițiștii din Republica Moldova. Organele de drept au documentat peste 4160 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, iar 46 de șoferi au fost înlăturați de la volan, după ce au fost depistați în stare de ebrietate.

Cea mai frecventă încălcare constatată de polițiști a fost depășirea limitei de viteză. În total, 4160 de șoferi au fost sancționați pentru că au circulat cu viteză peste limita admisă.

Alți 824 de conducători auto nu au respectat indicatoarele de prioritate sau semnalele semafoarelor, punând astfel în pericol ceilalți participanți la trafic.

46 de șoferi, opriți din drum din cauza alcoolului

Un număr de 46 de persoane au fost înlăturate de la volan pentru conducerea vehiculelor în stare de ebrietate. Poliția atrage atenția că alcoolul la volan reduce semnificativ capacitatea de reacție și poate transforma o abatere într-o tragedie.

Fără centură și cu telefonul în mână

În weekend au fost sancționați și 570 de șoferi pentru necuplarea centurii de siguranță sau pentru utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii.

Alte 62 de persoane nu au acordat prioritate pietonilor sau bicicliștilor, iar 780 de conducători auto au oprit în locuri în care acest lucru este interzis.

Mașini fără revizie sau asigurare obligatorie

Polițiștii au depistat și 148 de vehicule care circulau fără revizie tehnică anuală și/sau fără poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA).

În total, bilanțul abaterilor documentate în acest weekend depășește 4160 de încălcări ale regulilor de circulație.