Peste 450 de mii de gospodării au solicitat deja ajutor de la stat pentru plata facturilor în sezonul rece. Mai mult de jumătate dintre cereri au fost depuse cu ajutorul asistenților sociali, arată datele prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Autoritățile se așteaptă ca numărul solicitărilor să crească în următoarele săptămâni. Cei care vor să primească bani inclusiv pentru luna noiembrie mai au la dispoziție două săptămâni pentru a se înregistra.

De la lansarea înregistrărilor, pe platforma compensatii.gov.md (PE ECRAN!!! compensatii.gov.md) au fost depuse peste 454 de mii de cereri pentru compensații. Dintre acestea, aproape 250 de mii au fost completate cu ajutorul asistenților sociali, iar alte aproximativ 205 mii au fost depuse online. În plus, peste 15 mii de persoane au apelat la Linia Verde pentru informații și asistență, precizează Ministerul muncii și protecției sociale într-un comunicat.

BILANȚUL ÎNREGISTRĂRILOR

Total cereri – 454.009

Prin asistenții sociali – 249.210

Online – 204.799

Persoane asistate la Linia Verde – 15.623

Cei care încă nu s-au înregistrat mai au timp până pe 27 noiembrie, dacă vor să beneficieze de compensații și pentru această lună. Cererile vor putea fi depuse și ulterior, până pe data de 25 a fiecărei luni, însă ajutorul va fi calculat doar din luna în care a fost făcută solicitarea. Autoritățile au precizat că ordinea înregistrării nu influențează nici valoarea compensației, nici momentul în care vor fi transferați banii.

Natalia PLUGARU, MINISTRA MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Dacă te înregistrezi primul, nu înseamnă că vei primi primul compensația. Noi așteptăm să se înregistreze toată lumea și abia atunci tragem linia, și facem verificările și să procesăm cererile și să vedem cine și ce compensație va primi.”

În acest sezon, statul a înăsprit condițiile de acordare a compensațiilor. De exemplu, familiile care dețin o mașină mai nouă de trei ani sau proprietăți cu o valoare cadastrală cumulată de peste un milion de lei riscă să fie excluse din program. Vor fi verificate și veniturile din dividende, dobânzile bancare, dar și consumul de energie din sezonul trecut. Compensația minimă rămâne de 500 de lei, iar cea maximă poate ajunge la o mie de lei pentru gospodăriile care se încălzesc cu gaze naturale sau energie termică. Pentru electricitate și lemne, plafonul este de 800 de lei.

VALOAREA COMPENSAȚIILOR

Compensația minimă – 500 lei

Gaze naturale și energie termică – maximum 1.000 lei

Electricitate și lemne – maximum 800 lei

Ministerul Muncii estimează că între 660 și 670 de mii de gospodării ar putea beneficia de ajutor în această iarnă, cu până la 50 de mii mai multe decât în sezonul trecut. Pentru plata compensațiilor, autoritățile estimează cheltuieli de aproximativ 3 miliarde de lei. Deocamdată, în buget au fost alocate 500 de milioane de lei, iar Uniunea Europeană va oferi un grant de 600 de milioane de lei pentru programul „Ajutor la Contor”. Primele compensații pentru luna noiembrie ar urma să ajungă la beneficiari la mijlocul lunii decembrie.