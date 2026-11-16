În primele două săptămâni, peste 540 de mii de gospodării au solicitat ajutor pentru plata facturilor în sezonul rece. Mai mult de jumătate dintre cereri au fost depuse cu ajutorul asistenților sociali, arată datele prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Între timp, autoritățile îndeamnă oamenii să nu acceseze linkuri dubioase și să nu ofere bani sau date personale escrocilor, care s-ar putea prezenta drept angajați ai ministerului sau ai programului de compensații.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „De la lansarea procesului de înregistrare și până astăzi, pe platforma compensatii.gov.md au fost depuse puțin peste 543 de mii de cereri. Dacă e să facem o medie pe zi, ar fi înjur de 39 de mii de cereri. Dintre acestea, aproape 300 de mii au fost depuse cu ajutorul asistenților sociali, iar celelalte au fost depuse online individual. Cei care întâmpină dificultăți la completarea cererii, pot contacta Linia Verde, la numărul 0 8000 5000. Până acum, serviciul a oferit suport informațional pentru aproape 20 de mii de cetățeni.”

Persoanele care vor să obțină compensație pentru luna noiembrie, mai au timp să se înregistreze până pe 27 noiembrie. Prima compensație ar urma să ajungă la mijlocul lunii decembrie. Între timp, autoritățile îndeamnă oamenii să fie prudenți, întrucât escrocii ar putea profita de situație, pentru a obține bani sau date cu caracter personal.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „O primă situație posibilă -sunteți telefonați de o persoană care președinte că ar fi angajat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale sau a programului național Ajutor la Contor. Această persoană vă zice că trebuie să vă verifice cererea și vă solicită numărul cardului bancar sau parola aplicației bancare, sau vă trimite un cod prin sms. Ce trebuie să faceți? Nu comunicați aceste informații. Chiar dacă veți fi contactați de colegii noștri, ei nu vă vor cere aceste informații."

De asemenea, Ministrul Muncii îndeamnă să nu accesăm linkuri dubioase, pe care le-am putea primi pe telefon, sub pretextul corectării datelor din cererea pentru compensații.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Noi nu expediem linkuri, iar cererea poate fi verificată doar pe compensații.gov.md. Verificați orice solicitare doar la Centrul de apel, la 0 8000 5000.”

În acest sezon, statul a înăsprit condițiile de acordare a compensațiilor. Compensația minimă rămâne de 500 de lei, iar cea maximă poate ajunge la o mie de lei pentru gospodăriile care se încălzesc cu gaze naturale sau energie termică. Pentru electricitate și lemne, plafonul este de 800 de lei.

Ministerul Muncii estimează că circa 670 de mii de gospodării ar putea beneficia de ajutor în această iarnă, cu până la 50 de mii mai multe decât în sezonul trecut.