Peste 640 de mii de lei și 50 de mii de dolari ar fi fost introduși ilegal în Republica Moldova din Ucraina. O presupusă filieră de contrabandă cu bani a fost documentată de polițiștii de frontieră la Otaci, iar două cetățene ucrainene, suspectate că ar fi implicate în schemă, au fost reținute pentru 72 de ore.

Potrivit Poliției de Frontieră, cele două femei au traversat frontiera de stat prin punctul de trecere Otaci, în calitate de pietoni, având asupra lor sume importante de bani, fără să le declare autorităților vamale, așa cum prevede legea.

Este vorba despre 643.675 de lei moldovenești și 50.500 de dolari americani.

Ulterior, femeile au urcat într-un automobil condus de un cetățean al Republicii Moldova. Mașina, în care se mai afla un alt moldovean, a fost oprită pentru verificări de polițiștii de frontieră în orașul Otaci.

Două femei, reținute pentru 72 de ore

Cazul a fost documentat de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Edineț, oficiul Ocnița, în comun cu organul de urmărire penală și angajații Sectorului Poliției de Frontieră Otaci.

În urma măsurilor speciale de investigații și a acțiunilor de urmărire penală, cele două cetățene ucrainene au fost reținute pentru 72 de ore.

Poliția continuă cercetările.