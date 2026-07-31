Procesul de amalgamare voluntară a localităților avansează într-un ritm accelerat. Potrivit autorităților, 761 de primării, ceea ce reprezintă 85,5% din totalul administrațiilor publice locale, au inițiat deja procedura, iar peste 400 dintre acestea au adoptat deciziile finale de unificare. Totodată, aproximativ 200 se află în etapa finală de aprobare și ar putea încheia procedura până la sfârșitul lunii august.

În cazul a aproximativ 161 de primării, procesul s-a oprit după adoptarea deciziei de inițiere, din cauza negocierilor nefinalizate sau a altor dificultăți întâmpinate pe parcurs.

Guvernul susține că va continua să ofere acestor administrații asistență juridică și tehnică, pentru a facilita continuarea procesului.

Totodată, aproximativ 60 de primării au decis să nu participe la amalgamarea voluntară și urmează să fie incluse în etapa de amalgamare normativă.

Autoritățile: „În spatele fiecărei decizii sunt oameni și comunități”

Reprezentanții Guvernului subliniază că procesul de amalgamare nu înseamnă doar reorganizarea administrativă, ci și crearea unor administrații locale mai puternice și cu o capacitate mai mare de dezvoltare.

„În spatele fiecărei decizii sunt oameni, sate și comunități care își doresc primării mai puternice și mai multe oportunități de dezvoltare”, au transmis autoritățile.

De asemenea, Guvernul a mulțumit primarilor și aleșilor locali care au susținut procesul, apreciind că aceștia au pus pe primul loc interesul cetățenilor și viitorul comunităților lor. Potrivit autorităților, amalgamarea voluntară reprezintă un exercițiu de încredere, responsabilitate și cooperare pentru consolidarea administrației publice locale.

Buzu a subliniat că obiectivul reformei este ca, după alegerile locale generale din 2027, nicio primărie din Republica Moldova să nu mai aibă mai puțin de 3.000 de locuitori, indiferent dacă reorganizarea se va face prin amalgamare voluntară sau normativă.

Locuitorii satului Sofia au protestat împotriva amalgamării cu Cărpineni

Săptămâna aceasta, locuitorii satului Sofia au protestat față de propunerea de unire cu localitatea Cărpineni. Oamenii l-au acuzat pe primar că ar încerca să influențeze consilierii locali să voteze în favoarea acestei opțiuni, deși ei își doresc alipirea la comuna Lăpușna, pe care o consideră mai apropiată și mai bine dezvoltată. Nemulțumiți, sătenii au mers la ședința Consiliului Local, care a început cu discuții aprinse.

Mai mulți primari au semnalat că ar fi fost supuși presiunilor

Congresul Autorităților Locale din Moldova au declarat că amalgamarea voluntară până pe 31 iulie ar fi ilegală și un abuz de putere. CALM s-a adresat conducerii țării și organelor de ordine, avertizând că termenul stabilit de autorități privind reforma administrativ-teritorială ar face din acest proces o amalgamare mai degrabă impusă decât voluntară. Instituția afirmă că mai mulți primari au semnalat că ar fi fost supuși presiunilor, inclusiv șantajați financiar în cazul în care nu vor lua o decizie favorabilă reformei.

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