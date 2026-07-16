Peste 9.000 de consumatori din municipiul Chișinău și mai multe localități din suburbii și raionul Strășeni vor rămâne temporar fără energie electrică vineri, 17 iulie. Premier Energy Distribution anunță că întreruperile sunt necesare pentru desfășurarea unor lucrări complexe la liniile electrice de înaltă tensiune din zona podului Pruncul.

Premier Energy Distribution informează că vineri, 17 iulie 2026, în intervalul 08:00–20:00, vor fi efectuate lucrări complexe de reconstrucție și reconfigurare a liniilor electrice aeriene LEA 110 kV Chișinău–Sculeni 1 și LEA 110 kV Chișinău–Sculeni 2.

Lucrări la rețeaua electrică din zona podului Pruncul

Intervențiile presupun demontarea configurației provizorii a liniilor electrice, instalată anterior la solicitarea Administrației Naționale a Drumurilor, precum și întinderea conductoarelor și readucerea acestora pe traseul permanent, deasupra podului reconstruit din zona Pruncul.

În același interval, specialiștii Î.S. „Moldelectrica” vor efectua lucrări la linia LEA 110 kV Chișinău–Sculeni 1, unde va fi înlocuit pilonul cu numărul 4.

Potrivit companiei, durata extinsă a lucrărilor este determinată de complexitatea intervențiilor și de necesitatea respectării tuturor normelor de securitate.

Traficul pe pod va fi restricționat

Întrucât circulația rutieră pe podul din zona traversării râului Bâc nu poate fi suspendată complet, traficul va fi menținut pe o singură bandă și organizat conform unei scheme temporare. Acest lucru influențează modul și durata desfășurării lucrărilor.

Peste 9.000 de consumatori vor fi afectați

Pentru executarea în siguranță a lucrărilor, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă temporar pentru 9.098 de utilizatori din:

municipiul Chișinău, inclusiv unele adrese de pe străzile Calea Ghidighici, Calea Ieșilor, Ion Pruncul, Pietrăriei și șoseaua Balcani;

satele Cojușna, Dumbrava, Ghidighici, Sireți și Trușeni;

orașele Durlești, Vatra și Strășeni.

Premier Energy precizează că, dacă lucrările vor fi finalizate înainte de ora estimată, alimentarea cu energie electrică va fi reluată imediat, fără o notificare suplimentară.

Compania recomandă consumatorilor să ia din timp măsurile necesare pentru protejarea echipamentelor electrice și organizarea activităților care depind de alimentarea cu energie.

Premier Energy Distribution își cere scuze pentru disconfortul creat și subliniază că lucrările sunt necesare pentru creșterea siguranței și fiabilității rețelelor electrice.