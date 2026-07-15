Universitățile de stat din Republica Moldova vor pune la dispoziția candidaților 9.013 locuri finanțate de la buget în anul de studii 2026-2027, potrivit comenzii de stat aprobate de Guvern. Admiterea va începe pe 27 iulie și se va desfășura exclusiv online, iar cele mai multe locuri bugetare vor fi direcționate, și în acest an, către domeniul Științelor educației, în contextul deficitului de cadre didactice.

„Științele educației rămân și în acest an domeniul prioritar al comenzii de stat. Sistemul educațional are nevoie de profesori bine pregătiți. Prin menținerea celei mai mari ponderi a locurilor bugetare pentru acest domeniu, investim în cea mai importantă resursă a școlii – cadrele didactice. Formarea profesorilor este o investiție strategică în calitatea educației și în viitorul Republicii Moldova”, a declarat ministrul.

Mai multe locuri bugetare pentru domeniile unde lipsesc specialiști

Pentru studiile superioare de licență și programele integrate au fost alocate 5.380 de locuri bugetare, dintre care aproximativ 20,5% sunt destinate viitorilor profesori. Totodată, autoritățile au majorat numărul locurilor finanțate în domenii unde există un deficit de specialiști, precum Științele biologice, chimice și fizice, Ingineria, Arhitectura și construcțiile, Silvicultura și Medicina veterinară.

Guvernul a decis să extindă și oferta pentru învățământul dual. Astfel, în anul universitar 2026-2027 vor fi mai multe locuri bugetare pentru specializările Jurnalism și informare, Științe economice și Inginerie, iar, în premieră, vor fi finanțate și programe din domeniile Silvicultură și Servicii publice. Autoritățile susțin că măsura urmărește adaptarea studiilor universitare la cerințele pieței muncii și creșterea șanselor de angajare ale absolvenților.

Premiere pentru admiterea din acest an și locuri dedicate categoriilor speciale

O altă premieră este introducerea locurilor bugetare pentru programele universitare la distanță, dedicate persoanelor cu dizabilități severe sau accentuate, care nu pot urma studiile cu frecvență.

Comanda de stat păstrează și locurile speciale pentru tinerii din diasporă și pentru cei de etnie romă. În același timp, a fost majorat de la 262 la 280 numărul locurilor rezervate absolvenților instituțiilor de învățământ din stânga Nistrului și din municipiul Bender.

Noi condiții pentru master și mai multe locuri la rezidențiat

Pentru studiile de master sunt disponibile 2.771 de locuri bugetare. Începând cu această sesiune de admitere, doar candidații care au o medie generală de admitere de cel puțin 7,00 vor putea concura pentru un loc finanțat de stat la ciclul II.

În ceea ce privește pregătirea medicilor, la rezidențiat și secundariat clinic au fost prevăzute 504 locuri bugetare, cu 69 mai multe decât anul trecut. Dintre acestea, 489 sunt pentru rezidențiat, iar 15 pentru secundariat clinic, majorarea fiind justificată prin creșterea numărului de absolvenți ai facultăților de medicină și necesitatea formării profesionale obligatorii.

Alte 225 de locuri bugetare sunt rezervate studiilor de doctorat, iar 133 de locuri vor fi oferite cetățenilor străini în baza acordurilor bilaterale în domeniul educației.

Admiterea începe pe 27 iulie și se desfășoară exclusiv online

Admiterea în universitățile din Republica Moldova începe pe 27 iulie și se va desfășura integral online prin intermediul platformei eAdmitere.gov.md. În sesiunea de bază, dosarele vor putea fi depuse în perioada 27 iulie – 1 august, rezultatele intermediare vor fi afișate pe 8 august, iar confirmarea locurilor se va face între 8 și 12 august. Rezultatele finale vor fi publicate pe 14 august, iar pentru locurile rămase vacante va fi organizată o sesiune suplimentară în perioada 15–24 august.

Prin intermediul platformei, fiecare candidat va putea aplica simultan la cel mult trei universități, alegând până la trei programe de studii pentru fiecare instituție, în funcție de preferințe.