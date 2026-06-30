Mai multe corturi anticaniculă au fost instalate în Republica Moldova pentru a oferi sprijin persoanelor afectate de temperaturilor ridicate. În ultimele două zile, 3.567 de oameni au trecut prin aceste puncte, unde au primit apă potabilă și s-au putut odihni la răcoare. În total, au fost distribuiți 1.133 de litri de apă. Punctele de reabilitare anticaniculă vor funcționa și pe parcursul zilei de astăzi, potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Doar pe parcursul zilei de 29 iunie, 2.447 de persoane au apelat la cele 18 puncte amenajate în municipiul Chișinău și în mai multe raioane ale țării. Cetățenii au beneficiat de apă potabilă, asistență și un spațiu de protecție împotriva temperaturilor ridicate.

În municipiul Chișinău, punctele de reabilitare anticaniculă sunt amplasate în toate sectoarele capitalei, pentru a fi cât mai accesibile cetățenilor. În sectorul Centru, acestea se află pe șoseaua Hîncești, în sectorul Ciocana pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 2, în sectorul Buiucani pe strada Calea Ieșilor, 5, în sectorul Rîșcani pe strada Miron Costin, 13/1, iar în sectorul Botanica pe bulevardul Dacia, 21/1.

Moldova - afectată de un val de caniculă puternic

Republica Moldova este afectată de un val de caniculă puternic, cu temperaturi care pot ajunge până la 41 de grade Celsius.

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Recomandări și măsuri de protecție

Autoritățile îndeamnă populația să evite expunerea la soare în orele de vârf, să consume suficiente lichide și să acorde atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice.

De asemenea, în caz de urgență să apeleze la Serviciul 112.

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