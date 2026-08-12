Mai mulți pești au fost găsiți morți în lacul de acumulare Dănceni, din raionul Ialoveni, iar autoritățile de mediu au inițiat o anchetă pentru a stabili cauza incidentului. Inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Ialoveni au efectuat verificări și au prelevat probe de apă din trei puncte ale lacului, care urmează să fie analizate în laborator. Până la obținerea rezultatelor, autoritățile spun că este prematură formularea unor concluzii privind cauza exactă a fenomenului.

Potrivit IPM, verificările au fost demarate după apariția în spațiul public și pe rețelele de socializare a unor imagini video care surprind pești morți în lacul de acumulare Dănceni.

Probe prelevate din trei puncte reprezentative

În cadrul investigațiilor, au fost prelevate probe de apă din trei puncte reprezentative: la intrarea apei în lac, din zona centrală și de la ieșirea acesteia. Probele au fost transmise Laboratorului de Referință de Mediu, unde vor fi analizate pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apei.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță că va veni du detalii după recepționarea și examinarea rezultatelor de laborator. Până atunci, instituția subliniază că orice concluzie privind cauza exactă a morții peștilor este prematură.

Inspectori de mediu prelevează probe/ IPM