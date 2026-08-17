Un șofer din Chișinău a fost la un pas să lovească un pieton care traversa regulamentar strada Calea Ieșilor. Pietonul a început traversarea pe culoarea verde a semaforului, însă conducătorul auto nu a respectat semnalul și și-a continuat deplasarea, trecând la mică distanță de acesta.

Momentul a fost surprins de o cameră de bord, iar imaginile au fost publicate pe rețelele sociale.

Șoferul și-a continuat drumul

Din imagini se vede cum pietonul traversează regulamentar strada, având culoarea verde a semaforului. În același timp, mașina se apropie de trecerea de pietoni și își continuă deplasarea, fără să-i acorde prioritate.

Pietonul reușește să evite impactul, iar șoferul își continuă drumul.

Poliția s-a autosesizat

Contactați de PRO TV, reprezentanții Inspectoratului Național de Securitate Publică au precizat că șoferul urmează să fie identificat și sancționat conform legislației în vigoare.

Sursa video: Telegram/ Accidente Rutiere Moldova