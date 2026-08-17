Un șofer din Chișinău a fost la un pas să lovească un pieton care traversa regulamentar strada Calea Ieșilor. Pietonul a început traversarea pe culoarea verde a semaforului, însă conducătorul auto nu a respectat semnalul și și-a continuat deplasarea, trecând la mică distanță de acesta.
Momentul a fost surprins de o cameră de bord, iar imaginile au fost publicate pe rețelele sociale.
Șoferul și-a continuat drumul
Din imagini se vede cum pietonul traversează regulamentar strada, având culoarea verde a semaforului. În același timp, mașina se apropie de trecerea de pietoni și își continuă deplasarea, fără să-i acorde prioritate.
Pietonul reușește să evite impactul, iar șoferul își continuă drumul.
Poliția s-a autosesizat
Contactați de PRO TV, reprezentanții Inspectoratului Național de Securitate Publică au precizat că șoferul urmează să fie identificat și sancționat conform legislației în vigoare.
Sursa video: Telegram/ Accidente Rutiere Moldova