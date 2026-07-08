Un bărbat și o femeie au ajuns în stare gravă la spital după ce au fost loviți în plin de o mașină pe o trecere de pietoni. Incidentul a avut loc aseară, pe bulevardul Grigore Vieru din capitală. Șoferul a fost reținut pentru 72 de ore.

Imagini publicate în mediul online surprind momentele de după accident, în care bărbatul se află întins pe carosabil, în timp ce câțiva martori încearcă să-i acorde primul ajutor până la sosirea ambulanței. Potrivit persoanelor aflate la fața locului, femeia implicată în accident ar fi reușit să se ridice singură după impact.

Cristina TALPĂ, OFIȚER DE PRESĂ, POLIȚIA CAPITALEI: „Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 50 de ani, aflat la volanul unui automobil în circumstanțe care urmează a fi stabilite, a tamponat doi pietoni, un bărbat de 69 de ani și o femeie de 64 de ani, care traversau partea carosabilă pe o trecere de pietoni nedirijată de semafor.”

În urma impactului, victimele au suferit mai multe traumatisme și au fost transportate la spital pentru acordarea ingrijirilor medicale.

Potrivit Institului de Medicină Urgentă, cei doi pacienți sunt internați în secția ortopedie în stare gravă, dar stabilă. Conducătorul automobilului a fost reținut pentru 72 de ore.

Polițiștii au declanșat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.

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