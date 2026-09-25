Percheziții la Drochia și Cantemir, în cadrul unor dosare privind păstrarea ilegală a armelor și munițiilor. Polițiștii au ridicat un pistol, trei arme, dintre care două confecționate artizanal, dar și peste 230 de cartușe de diferite tipuri și calibre.

Potrivit poliției, la Drochia, polițiștii au efectuat percheziții la domiciliile a trei persoane, cu vârste cuprinse între 45 și 60 de ani. În urma verificărilor, au fost găsite un pistol și 77 de cartușe, inclusiv cartușe de luptă și de vânătoare.

Un alt caz a fost documentat în localitatea Baimaclia, raionul Cantemir. Polițiștii au efectuat o percheziție la domiciliul unui bărbat de 47 de ani, unde au descoperit 156 de cartușe de diferite calibre, o armă cu două țevi și două arme confecționate artizanal.

Arme și muniții/ Poliția RM

Arme și muniții/ Poliția RM

Arme și muniții / Poliția RM

Toate armele și munițiile au fost ridicate și transmise pentru expertiză balistică. Specialiștii urmează să stabilească, între altele, dacă armele sunt funcționale și care este proveniența acestora.

Poliția continuă cercetările pentru documentarea cazurilor.