În cazul unei eventuale crize de apă, Primăria Chișinău susține că are pregătit un plan de intervenție. Acesta prevede deschiderea a peste 200 de puncte de distribuire a apei în toate sectoarele Capitalei, mobilizarea autospecialelor pentru transport și asigurarea rezervelor necesare pentru instituțiile publice. Spitalele, grădinițele și școlile se află pe lista priorităților, iar autoritățile spun că au stabilit proceduri separate pentru distribuirea apei potabile și a celei tehnice.

Potrivit reprezentanților Primăriei Chișinău, în cazul unei eventuale întreruperi a alimentării cu apă, în Capitală vor fi amenajate 213 puncte de distribuire. Dintre acestea, 108 vor funcționa în grădinițe, 30 în instituții medicale, iar alte 75 vor fi amplasate în diferite sectoare ale orașului.

„Punctele au fost selectate astfel încât să acopere diferite zone ale fiecărui sector și să permită accesul populației și al autospecialelor.”

Pentru apa potabilă și cea tehnică vor fi folosite circuite separate. Apa tehnică va fi transportată cu 41 de autospeciale, în timp ce pentru apa destinată consumului sunt disponibile patru autospeciale ale întreprinderii „Apă Canal Chișinău”, cu o capacitate totală de 40 de metri cubi la o singură cursă. Potrivit primăriei Chișinău, o atenție sporită este acordată instituțiilor de învățământ. În grădinițele din municipiu au fost distribuite 779 de butelii de câte 19 litri cu apă potabilă, iar fiecare instituție dispune de recipiente de stocare de câte o tonă.

Andrei PAVALOI, ȘEF ADJUNCT DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT „Din totalul instituțiilor funcționale, avem 110 vase pentru instituții. În câteva instituții avem câte două vase, ținând cont de faptul că acestea sunt mai mari. În total, 2400 de butelii, câte 19 litre, acestea fiind depozitate inclusiv în instituții, dar și în grupe. Vreau să menționez faptul că direcțiile de sector au contracte pentru livrarea de apă potabilă, iar la necesitate, în dată cum vor fi deșertate sau folosite aceste butelii de 19 litri, vor fi substituite cu altele.”

Și spitalele municipale au propriul plan de intervenție. În cele 17 instituții medico-sanitare au fost identificate 30 de puncte operaționale, iar cele mai mari capacități de stocare sunt în spitalele cu activitate permanentă și consum ridicat de apă.

Aliona DRĂGĂNEL, ȘEFA INTERIMARĂ A DIRECȚIEI GENERALE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ: „Cele mai mari capacități de stocare se regăsesc în spitalele cu activitate permanentă și cu un consum sporit de apă. De exemplu, sunt disponibile capacități mai marila Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Palade, Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenco, Spitalul Clinic Municipal Sfântă Treime, Spitalul Clinic Municipal Sfântul Acanghel Mihail, precum și alte instituții cu profil spitalicesc.”

În cazul unei situații de urgență, municipalitatea spune că sunt pregătite și măsuri sanitare. 100 de toalete publice mobile urmează să fie amplasate în apropierea punctelor cu flux mare de oameni și în zonele unde grupurile sanitare obișnuite nu vor putea fi utilizate. Autoritățile precizează că apa potabilă și apa tehnică vor fi păstrate separat și utilizate doar conform destinației – pentru consum, pregătirea alimentelor și procese medicale, respectiv pentru necesități tehnice și menajere.