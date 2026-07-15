Mai multe plantații de cânepă cultivate ilegal au fost descoperite de polițiști în municipiul Chișinău și în suburbii, în urma unor acțiuni desfășurate de organele de drept din sectoarele Ciocana și Centru. Plantele au fost ridicate și trimise la expertiză, iar proprietarii terenurilor sunt cercetați.

În timpul verificărilor, organele de drept au depistat mai multe plantații de cânepă cultivate ilegal. Toate plantele au fost ridicate de la fața locului și transmise pentru efectuarea expertizelor de specialitate, care vor confirma conținutul și cantitatea substanțelor narcotice.

Proprietarii terenurilor, cercetați pentru culturile ilegale depistate

Poliția anunță că proprietarii terenurilor pe care au fost descoperite culturile ilegale sunt documentați și urmează să răspundă conform prevederilor legislației în vigoare.

Cultivarea plantelor cu conținut narcotic este interzisă prin lege

Autoritățile reamintesc că cultivarea plantelor cu conținut narcotic fără autorizație este interzisă și atrage răspunderea prevăzută de lege.

Totodată, poliția îndeamnă cetățenii să sesizeze imediat orice caz de cultivare ilegală a plantelor cu conținut narcotic.

„Dacă observați o astfel de ilegalitate, informați Poliția. Un apel făcut la timp poate preveni introducerea acestor plante în circuitul ilegal și poate contribui la siguranța comunității”, transmit oamenii legii.