Platformele electronice de taxi vor fi obligate să proceseze toate tranzacțiile prin intermediul băncilor licențiate în Republica Moldova. Mai mult, acestea vor putea activa pe piața locală doar dacă sunt puse la dispoziție de persoane juridice cu statut de rezident fiscal al țării. Un proiect de lege care prevede aceste schimbări a fost aprobat de Parlament în lectura a doua.

Noile reglementări au scopul de a spori transparența financiară și de a preveni situațiile în care agenții economici evită utilizarea sistemului financiar național. Potrivit autorităților, acest lucru îngreunează monitorizarea fluxurilor de bani, evaluarea riscurilor de evaziune fiscală și calcularea TVA-ului datorat pentru serviciile de intermediere.

„Codul transporturilor rutiere va prevedea expres că platformele electronice de management vor putea fi puse la dispoziție pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova doar de către persoane juridice cu statut de rezident fiscal al țării. Totodată, toate tranzacțiile aferente vor trebui procesate exclusiv prin intermediul băncilor licențiate din Republica Moldova”, precizează serviciul de presă al Parlamentului.

Platformele care nu respectă legea riscă suspendarea

În cazul nerespectării noilor prevederi, activitatea platformelor electronice neconforme va fi suspendată. Procedura de suspendare și de reluare a activității acestora urmează să fie stabilită de Guvern.

Totodată, operatorii de transport rutier care prestează servicii de taxi vor fi obligați să permită conectarea la platformele lor electronice doar a mașinilor incluse în Registrul operatorilor de transport rutier.

Când intră în vigoare noile reguli

Modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Ulterior, Guvernul va avea la dispoziție 30 de zile pentru a aproba procedura de suspendare și de reluare a activității platformelor electronice de management al serviciilor de taxi pe teritoriul Republicii Moldova.