Ploaia din această noapte a transformat drumul regional dintre Hîrtop și Ghindești, raionul Florești, într-o adevărată provocare pentru șoferi. Noroiul de pe carosabil a îngreunat și mai mult circulația, iar în această dimineață, autobuzul școlar care transporta copiii spre școală a derapat și a rămas blocat în noroi. Lucrările de reparație a drumului au început încă în primăvara anului trecut, însă progresul este de doar aproximativ 7%.

„Uitați câte probleme sunt, s-a închis școala de la Hîrtop, autobuzul școlar a derapat de pe traseu, a blocat drumul.”

Carosabil inaccesibil, noroi și pietriș, automobile împotmolite la propriu. Este situația ce s-a format după o ploaie puternică, pe o porțiune de drum din raionul Florești. Filmat cu drona, sectorul se pierde lejer printre câmpurile din preajmă. Oamenii pe care i-am surprins la fața locului spun că mai mulți copiii nu au putut ajunge la școală, după ce autobuzul care îi transporta a rămas blocat.

„Foarte rău, ați văzut, stă mașina, dacă vine cineva din deal, trebuie să cedeze.”

„Este foarte greu de trecut. Azi dimineață era un autobuz aici întors și am stat aici cam o oră și după aceasta m-am urcat, am mers la risc, dar am urcat. 0.35-Așteptăm să facă, parcă s-a pornit, dar greluț.”

„Mai rele nu sunt drumuri, cred că ajunge deja, ar fi mai bine să-l facă și atât. Chiar acum discutam, dacă așa este mereu și este mereu așa, ce pot să spun, este rău, mergi încet.”

Șoferii se plâng și pe faptul că, din cauza carosabilului deteriorat, își distrug mașinile.

„Da ce nu vedeți? Bătaie de joc măi băieți ce fac ei, uitați-vă câte mașini, băieții aceștia plătesc pentru mașină, pentru drumuri, un pumn de bani, dar uitați-vă ce este aici pe acest drum.”

„Dacă circuli o lună pe acest drum, trebuie ceva să repari la mașină. Când este uscat este una, dar iaca uitați-vă după ploaie ce se face.”

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, lucrările pe sectorul de aproape 10 kilometri au început acum un an și jumătate, iar progresul actual este de aproximativ 7%. Autoritățile explică ritmul lent prin problemele depistate la terasamentul existent și prin necesitatea modificării proiectului tehnic. Respectiv, termenul de finalizare a fost prelungit până la 30 noiembrie 2027.