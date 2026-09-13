Centrul Chișinăului s-a schimbat astăzi la față. S-a umplut de culoare, gălăgie, viteză și, mai ales, de emoții. Nici ploaia nu le-a tăiat elanul celor aproape 10 mii de oameni care au ieșit să alerge la mult-așteptatul maraton, ajuns la cea de-a 12-a ediție. Printre participanți și-a făcut apariția și premierul Vasile Tofan. După ce, recent, a înotat Bosforul, de această dată a preferat să rămână pe margine și să-i încurajeze pe alergători.

Cei mai nerăbdători au venit încă de dimineață în Piața Marii Adunări Naționale, pentru a se obișnui cu ploaia și pentru a fi gata de start. La cei 75 de ani ai săi, domnul Ion și-a propus să alerge 10 kilometri. Aleargă de mic copil. Iar, la maratoane, încearcă să fie prezent ori de câte ori are posibilitatea.

Ion ARMASARI, PARTICIPANT „Eu alerg pentru bătrânii care nu pot alerga și la tineret le cânt – Nu vă ascundeți după obloane, alergați la maratoane. Cu cât mai mult o să alergați, de kilograme o să scăpați.”

Pentru Maia, o adolescentă de 13 ani, acesta este primul maraton. Iar, ca orice premieră în viață, se așteaptă ca această experiență să fie una memorabilă.

„Să-mi demonstrez mie că eu pot, că corpul meu este în stare de asta.”

Și-a făcut prezența și premierul Vasile Tofan. Nu a alergat, dar le-a transmis participanților un mesaj de încurajare.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Cine aleargă prima dată, vă rog să ridicați mâna. Bravo! Indiferent că alergați 5 kilometri sau 42 de kilometri, nu concurați cu timpul, concurați doar cu voi înșivă.”

Maratonul a stârnit interes și printre celebrități. Interpreta și creatoarea de conținut Cynthia Elisoa a participat la maraton alături de tatăl ei, venit de curând din Madagascar.

Cynthia ELISOA, INTERPRETĂ, CREATOARE DE CONȚINUT: „E o experiență foarte faină pentru că o împărtășesc cu tatăl meu. Mie îmi plac maratoanele pentru că mereu este o energie super faină.”

Maratonul a inclus și o cursă inedită pentru participanții în scaune cu rotile.

„Of! Mă doare inima, așa emoții… Doamne ajută să fim bine.”

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Participanții au parte nu doar de bună dispoziție, ci și de o ploaie ușoară, care face ediția din acest an și mai specială. Unii alergători au venit pregătiți, cu pelerine, în timp ce majoritatea au ales să înfrunte ploaia fără echipament special.”

„-Nu vă încurcă ploaia?

-Nu, ajută! Da, ajută, desigur, nu îți este sete.”

Iar această femeie a alergat cu bebelușul său în cărucior.

„-Pe ploaie, pe vânt!

-Și cum este?

-Greu, dar posibil.”

La linia de finiș au fost și mai multe emoții, atât pentru partipanții din Republica Moldova, cât și pentru cei veniți din afara țării.

„Aici așa este o atmosferă, care nu se redă. Mi se ridică părul.”

„A fost fantastic și foarte interesant. Este o plăcere pentru mine să fiu aici."

„Particip pentru că vreau să promovez sportul, stilul sănătos de viață, să îmbătrânim frumoși.”

Chișinău Marathon a ajuns la cea de-a 12-a ediție. În acest an, evenimentul a stabilit un record în ceea ce privește diversitatea participanților, reuniți din 59 de țări. În total, la marea cursă au participat peste 10 mii de persoane.