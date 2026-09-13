Serviciile de monitorizare maritimă au primit, duminică, noi raportări privind un atac asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz, pe fondul temerilor legate de aprovizionarea cu energie, relatează Reuters.

Agenția UKMTO, afiliată marinei britanice, a declarat că a primit un raport privind lovirea unei nave de către un proiectil în timp ce aceasta traversa Strâmtoarea Ormuz. Amploarea pagubelor și starea echipajului erau necunoscute până duminică dimineață, a precizat agenția, potrivit News.ro.

Raportul UKMTO a fost publicat la o zi după ce Arabia Saudită a anunțat că a închis temporar conducta Est-Vest ca măsură de precauție, în urma unui atac cu drone despre care atât Bagdadul, cât și Riadul au afirmat că a avut originea în Irak, unde își desfășoară activitatea milițiile susținute de Iran.

Atacurile continue din cadrul războiului din Orientul Mijlociu, care se extinde, ar putea determina o creștere și mai mare a prețurilor la energie, după o săptămână în care prețul țițeiului Brent a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril.

Conducta Est-Vest, lungă de 1.200 km (745 mile), care traversează Peninsula Arabică, a servit drept principala rută de ieșire pentru aprovizionarea globală cu petrol din Orientul Mijlociu în ultimele șase luni, în timp ce Strâmtoarea Ormuz a fost în mare parte blocată de război.

Aceasta a transportat între 4 și 5 milioane de barili pe zi, reprezentând 4% până la 5% din aprovizionarea globală, scutind Arabia Saudită de impactul cel mai puternic al perturbărilor care au paralizat alți exportatori de petrol și gaze din Golf.

Nu a existat nicio revendicare imediată a responsabilității pentru atacurile asupra conductei. Imaginile din satelit au arătat fum negru ridicându-se dintr-o zonă a conductei situată la sud de Medina. Atacul a provocat câțiva răniți și pagube care erau în curs de evaluare, a declarat Ministerul de Externe saudit, fără a oferi detalii privind impactul asupra exporturilor.

Președintele SUA, Donald Trump, aflat în vizită în Irlanda pentru a participa la un turneu de golf la unul dintre complexurile sale turistice, a afirmat că probabil Iranul este de vină.

Sâmbătă, Apărarea Civilă saudită a declarat într-un comunicat că un proiectil lansat de houthi a rănit două persoane în regiunea Jazan și a avariat mai multe clădiri, inclusiv o moschee.

Liderul saudit solicită ajutor militar

Prețurile petrolului au crescut vertiginos în ultima săptămână, iar prețul de vânzare cu amănuntul al motorinei în Statele Unite a depășit nivelul record de 6 dolari pe galon, pe fondul atacurilor lansate atât de Statele Unite, cât și de Iran asupra petrolierelor, precum și al avansului grupării Houthi din Yemen – aliniată Iranului – de-a lungul Mării Roșii, ceea ce ar putea extinde perturbările la o altă rută petrolieră importantă.

Washingtonul se confruntă acum cu o dilemă: să ajute sau nu Arabia Saudită în lupta împotriva grupării Houthi, riscând o extindere și mai mare a conflictului.

Conducătorul de facto al Arabiei Saudite, prințul moștenitor Mohammed bin Salman, l-a sunat, joi, pe Trump și a solicitat ajutor militar din partea SUA pentru combaterea grupării Houthi, au declarat trei surse pentru Reuters. Acestea au precizat că prințului i s-a comunicat că Washingtonul nu va interveni direct deocamdată, dar va oferi sprijin în materie de informații.

Trump a confirmat, sâmbătă, că a vorbit cu prințul moștenitor și a declarat că și Houthi au contactat telefonic administrația sa, solicitând Washingtonului să nu se implice direct în conflict.

Patru surse din cadrul guvernului yemenit au declarat pentru Reuters că Houthi au capturat, vineri, insula strategică Perim, situată în mijlocul strâmtorii Bab el-Mandeb — „Poarta Lacrimilor” de la gura Mării Roșii.

Un oficial iranian minimizează importanța întâlnirii din Oman

Nu au mai avut loc discuții între Statele Unite și Iran pentru a pune capăt conflictului de la acordul din iunie, care s-a prăbușit în câteva săptămâni.

Într-o postare pe X, sâmbătă, Ebrahim Azizi, șeful comisiei de securitate națională a parlamentului iranian, a declarat: „Atâta timp cât partea americană nu acceptă toate condițiile Iranului, dialogul și negocierile sunt inutile”.

Ministerul de Externe al Iranului a anunțat, vineri, că Iranul va participa, luni, la o întâlnire cu statele arabe din Golf, în Oman, în cadrul căreia se va discuta viitorul Strâmtorii Ormuz.

Însă un înalt oficial iranian, care a vorbit, sâmbătă, cu Reuters sub condiția anonimatului, a minimizat șansele unui progres, afirmând că întâlnirea, convocată la inițiativa Omanului, are ca scop discutarea unor chestiuni, inclusiv a strâmtorii, dar nu se așteaptă ca aceasta să conducă la semnarea unui acord.

Un acord privind rutele de traversare a strâmtorii între Iran și Oman va fi prezentat în cadrul întâlnirii de luni, la care va participa și Irakul, dar strâmtoarea nu se va redeschide decât dacă sunt îndeplinite cele șapte condiții transmise de Iran către SUA, a declarat o sursă pentru agenția de știri Tasnim, fără a oferi detalii.

Iranul dorește să fie recunoscut controlul său asupra Strâmtorii Ormuz, ceea ce i-ar permite să perceapă taxe de la navele care o traversează, lucru pe care Washingtonul îl respinge. Omanul, care controlează malul opus al strâmtorii, afirmă că negociază cu acordul altor state din regiune, scrie știrileprotv.ro