Ploile puternice au ajuns astăzi și în nordul Republicii Moldova. În urma precipitațiilor, pe unele porțiuni de drum s-a acumulat o cantitate mare de apă, iar șoferii sunt nevoiți să circule cu atenție.

Imaginile surprinse la Bălți arată carosabilul acoperit de apă. Mașinile înaintează cu dificultate, iar apa este împrăștiată pe marginea drumului la trecerea acestora.

23 de apeluri la Ungheni în doar 30 de minute

Ploile torențiale au provocat probleme și în municipiul Ungheni. În doar aproximativ 30 de minute, poliția a primit 23 de apeluri despre arbori doborâți, dintre care nouă au căzut peste automobile. Au fost raportate și fire electrice căzute la sol, un acoperiș parțial deteriorat și mai multe semafoare nefuncționale.

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Cod Galben de ploi puternice

Meteorologii au emis pentru astăzi Cod Galben de ploi puternice în mai multe regiuni ale țării. Cantitățile de apă pot ajunge la 1549 - de litri pe metru pătrat.

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*Sursa video: TV NORD