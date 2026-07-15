Ploile torențiale și vântul puternic de ieri au provocat pagube în mai multe regiuni ale țării. Copaci doborâți, străzi inundate și probleme în trafic sunt doar câteva dintre consecințele vremii instabile. Salvatorii au intervenit în zeci de situații.

În capitală, salvatorii și pompierii au intervenit pentru înlăturarea unui copac prăbușit pe bulevardul Decebal și a unei crengi rupte de pe strada Doina, care căzuse peste liniile electrice și prezenta pericol pentru trecători. În același timp, pagube au fost înregistrare și în raionul Orhei.

Tatiana MUNTEAN, PURTĂTOR DE CUVÂNT AL IGSU: „O intervenție a avut loc în municipiul Orhei, pe strada Mihail Sadoveanu, unde un copac a căzut peste o conductă de gaz. Salvatorii au efectuat lucrări de defrișare a arborelui doborât de vânt. De asemenea, în satul Bolohan, raionul Orhei, un arbore a căzut peste un autoturism. La fața locului, pompierii au înlăturat copacul de pe automobil. Din fericire, în urma incidentului victime nu au fost înregistrate.”

Totodată, o stradă din capitală s-a transformat într-un adevărat râu în urma ploii torențiale. O situație similară a fost înregistrată și într-un sat. În același timp, un internaut a publicat pe rețelele sociale un video filmat din interiorul unui automobil, în care se observă că, din cauza ploii torențiale, vizibilitatea pe carosabil era aproape nulă. Imaginile au fost surprinse în raionul Orhei.

„Nu se vede nimic înainte. Eu încă așa ceva nu am văzut în viața mea.”

Alte imagini publicate online arată că ploile abundente au provocat și inundații. Într-un video se observă cum apa a ajuns în apropierea unor locuințe și culturi agricole. Potrivit unui internaut, imaginile ar fi fost surprinse în satul Chircăieștii Noi din raionul Căușeni. Potrivit IGSU, pompierii și salvatorii au intervenit și în raioanele Șoldănești, Criuleni, Rezina și Călărași. În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în 58 de situații de risc. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.