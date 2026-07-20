O creangă mare s-a rupt și a căzut peste o mașină ieri, la Chișinău. În imagini se vede cum creanga cade peste mașina parcată. Totodată, în urma ploilor torențiale și a rafalelor puternice de vânt, salvatorii IGSU au intervenit în 20 de misiuni pentru înlăturarea consecințelor.

Potrivit IGSU, echipele de intervenție au efectuat 20 de misiuni. Cele mai multe au vizat defrișarea și înlăturarea arborilor doborâți de vânt în raioanele Rezina, Orhei, Cantemir, Soroca, Leova și în Chișinău. Alte trei intervenții au fost necesare pentru pomparea apei din locuințe și subsoluri inundate în Chișinău și raionul Cantemir.

În capitală, salvatorii au evacuat apa dintr-un apartament situat la demisol pe strada Drumul Viilor. Totodată, în localitatea Cania și în orașul Cantemir au pompat aproximativ 110 metri cubi de apă din beciuri și subsoluri afectate de precipitațiile abundente.

Cele mai multe solicitări au fost înregistrate la Chișinău, unde arborii doborâți de vânt au căzut peste automobile, au blocat drumul și au avariat rețele electrice. Intervențiile au avut loc pe străzile Sucevița, Ghidighici, Alba Iulia, Paris, Grigore Alexandrescu și Pușkin, precum și pe bulevardul Cuza Vodă. Salvatorii au degajat drumurile și au înlăturat pericolele pentru participanții la trafic și locuitorii capitalei.

Copaci doborâți/ IGSU

Intervenții similare au avut loc și în raioanele Orhei, Rezina, Leova, Cantemir și Soroca, unde copacii doborâți de vânt au blocat drumuri și au afectat liniile electrice.

Cod GALBEN de instabilitate atmosferică în Republica Moldova

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis ieri cod galben de instabilitate atmosferică pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea a fost valabilă din 19 iulie, ora 16:00, până pe 20 iulie, ora 02:00, perioadă în care au fost așteptate ploi puternice, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului.

Sursă video: Kisinev v teme/ Paranteze