Peste 60 de milioane de euro vor fi investite în dezvoltarea infrastructurii de transport dintre Republica Moldova și România. România va finanța lucrări de aproximativ 56 de milioane de euro, inclusiv construcția podului rutier peste Prut dintre Ungheni, Republica Moldova, și Ungheni, România, iar Republica Moldova va contribui cu 5 milioane de euro. Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea noului Acord dintre cele două țări, semnat la București pe 2 iulie 2026.

Potrivit Guvernului Republicii Moldova, România va finanța construcția podului, infrastructura conexă și punctul de trecere a frontierei de pe teritoriul său.

Din suma alocată de România vor fi finanțate și lucrări pe teritoriul Republicii Moldova: 4,7 kilometri de autostradă, un drum de legătură de aproximativ 1,1 kilometri și complexul logistic multimodal Berești.

Republica Moldova va aloca 5 milioane de euro pentru construcția unui tronson de 500 de metri de autostradă, care va face legătura dintre pod și rețeaua națională de drumuri.

Ce prevede noul acord

Noul Acord îl înlocuiește pe cel semnat în 2022 și extinde proiectul. Pe lângă construcția podului, documentul stabilește și lucrările necesare pentru conectarea infrastructurii rutiere din vestul Republicii Moldova la rețeaua transeuropeană de transport.

Acordul prevede și control coordonat la trecerea frontierei, precum și conectarea proiectului la autostrada A8 Târgu Mureș–Iași–Ungheni și la viitoarea autostradă Ungheni–Chișinău–Odesa.

O parte din finanțarea României va fi asigurată prin instrumentul european SAFE.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că noul Acord reprezintă o continuare a proiectului.

„În 2025, în aprilie, am început construcția primului pod din ultimii 60 de ani din Republica Moldova - podul Ungheni-Ungheni - un element de infrastructură important și mult așteptat de cetățeni”, a declarat Bolea.

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Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului urmează să fie examinat de Parlament.