Șoferii care circulă pe drumul național R22 Telenești–Ratuș–R6 trebuie să fie atenți în zona localității Zăicani, raionul Telenești. Circulația a fost redirecționată pe un drum de ocolire provizoriu, după ce au început lucrările de reparație capitală a podului peste râul Ciulucul Mic.

Drumul de ocolire are o lungime de 190 de metri și o lățime de 11 metri. Acesta dispune de două benzi de circulație, fiecare cu o lățime de 3,5 metri, iar carosabilul este acoperit cu beton asfaltic.

Antreprenorul a început deja lucrările de frezare a asfaltului de pe drumul existent. În etapa următoare, podul actual urmează să fie demolat pentru a face loc noii construcții.

Administrația Națională a Drumurilor îi îndeamnă pe șoferi să respecte indicatoarele temporare, să reducă viteza și să manifeste prudență în zona lucrărilor.

Cum va arăta noul pod

Noul pod va fi construit la kilometrul 11 al drumului R22 și va avea o lungime de 59,25 metri și o lățime totală de 12 metri.

Carosabilul va avea 10,22 metri, iar pe ambele părți ale podului vor fi amenajate trotuare cu o lățime de 0,75 metri.

Peste 34 de milioane de lei pentru lucrări

Valoarea contractului pentru construcția noului pod se ridică la 34,44 milioane de lei, inclusiv TVA, bani alocați din Fondul Rutier.

Potrivit planului de lucrări, noul pod urmează să fie finalizat până la sfârșitul lunii septembrie 2027.

Până atunci, circulația în zonă se va desfășura pe traseul provizoriu, iar șoferii sunt îndemnați să țină cont de restricțiile și semnalizarea rutieră instalată pe durata lucrărilor.