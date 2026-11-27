Mai multe sectoare de drum din nordul țării sunt afectate de polei, ceea ce îngreunează circulația rutieră și sporește riscul producerii accidentelor.

Potrivit poliției, șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță față de celelalte vehicule și să evite frânările sau manevrele bruște.

Atenționări sunt adresate și pietonilor, care sunt sfătuiți să traverseze strada doar prin locurile permise și să se asigure că au fost observați de conducătorii auto.

Participanții la trafic sunt îndemnați să manifeste prudență sporită pentru a evita incidentele.

Drumarii au intervenit în toată țara

În această noapte, drumarii au interevnit în mai multe raioane, printre care Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocnița, Florești, Soroca, Drochia, Glodeni, Rîșcani, Rezina și Șoldănești, dar și în Bălți. Au fost împrăștiate aproximativ 329 de tone de sare și 33 de tone de material antiderapant.

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