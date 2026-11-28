Poleiul format după ninsoarea din timpul nopții le-a dat bătăi de cap șoferilor. Mai multe autoturisme au derapat, iar unele s-a răsturnat în afara carosabilului, printre care o ambulanță. Drumarii au intervenit pe traseele din țară, însă poliția avertizează că pe unele porțiuni circulația se desfășoară în condiții dificile.

Un Volkswagen s-a răsturnat în afara carosabilului, în această dimineață în apropiere de localitatea Vorniceni, raionul Strășeni. La volan se afla un bărbat de 40 de ani, care, preliminar, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul asupra mașinii. Din fericire, acesta nu a fost rănit. Iar o ambulanță a derapat de pe traseu, în apropierea localității Codreanca, raionul Strășeni, după ce șoferul de 47 de ani ar fi pierdut controlul asupra volanului. În vehicul se mai aflau doi angajați medicali, însă nimeni nu a fost rănit. Și la Orhei, în apropiere de Peresecina o mașină a ajuns în șanț.

Totul după ce, în timpul nopții, în mai multe regiuni ale țării a nins și a căzut lapoviță. Șoferii se plâng că pe șosele s-a format polei.

„A nins 3 centimentri și pe drumul de la Chișinău spre Răzeni e sticlă. Eu nu știu ce trebuie să se întâmple la noi, ca iarna să nu vină pe neprins de veste.”

Deși drumarii au intervenit pentru a preveni formarea lunecușului, pe unele porțiuni carosabilul a devenit alunecos. Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor, la lucrări au participat 117 utilaje speciale și 91 de muncitori. Aceștia au împrăștiat aproximativ 1.090 de tone de sare tehnică și peste 60 de tone de material antiderapant. Intervențiile au avut loc în zeci de raioane, inclusiv în municipiile Chișinău și Bălți.

Polițiștii le recomandă șoferilor să reducă viteza, să păstreze distanța în trafic și să circule doar cu automobile echipate cu anvelope de iarnă. Totodată, aceștia trebuie să adapteze permanent viteza la starea carosabilului. Potrivit meteorologilor, în zilele următoare nu sunt prognozate ninsori, însă vremea va fi destul de rece. Pe parcursul nopții, temperaturile vor coborî până la minus 12 grade.