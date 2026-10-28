Zilele mai scurte, ceața, ploile și carosabilul umed reduc vizibilitatea și măresc distanța de frânare, ceea ce crește riscul producerii accidentelor rutiere. Poliția îndeamnă șoferii și pietonii să manifeste prudență sporită și să țină cont de condițiile meteo.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și la condițiile meteorologice, să păstreze distanța de siguranță și să evite frânările bruște.

De asemenea, șoferii sunt îndemnați să verifice dacă farurile, ștergătoarele și anvelopele funcționează corespunzător. O atenție deosebită trebuie acordată trecerilor pentru pietoni, unde viteza trebuie redusă, iar persoanele care traversează trebuie observate din timp.

Totodată, conducătorii auto sunt sfătuiți să evite orice activitate care le-ar putea distrage atenția de la drum.

Pietonii, îndemnați să fie mai vizibili

Și pietonii trebuie să respecte câteva reguli pentru a preveni accidentele. Poliția le recomandă să traverseze doar prin locurile permise și numai după ce se asigură că șoferii i-au observat.

Pentru a fi mai ușor de văzut în condiții de vizibilitate redusă, pietonii sunt îndemnați să poarte haine deschise la culoare și elemente reflectorizante.

De asemenea, aceștia trebuie să evite traversarea în fugă, printre mașini sau în zone neiluminate, precum și utilizarea telefonului ori a căștilor care le pot distrage atenția în timpul traversării.

Poliția reamintește că siguranța în trafic depinde de comportamentul fiecărui participant și îndeamnă cetățenii să respecte regulile de circulație și să manifeste responsabilitate, mai ales în condiții meteo nefavorabile.