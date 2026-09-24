Poliția avertizează cetățenii să nu se apropie de locurile în care au fost depistate drone căzute sau fragmente ale acestora. Organele de drept spun că apropierea și manipularea unor astfel de obiecte poate pune în pericol viața și sănătatea, întrucât acestea pot conține componente periculoase sau elemente nedetonate.

Potrivit poliției, în unele cazuri, persoane neautorizate se apropie de locurile unde sunt descoperite drone sau resturi ale acestora, ignorând riscurile.

Autoritățile avertizează că unele componente pot exploda sau pot provoca răni grave dacă sunt atinse ori manipulate.

„Nu transformați curiozitatea într-o tragedie”, este mesajul transmis de Poliție.

Pe lângă pericolul pentru propria viață și sănătate, apropierea de astfel de obiecte poate pune în pericol și alte persoane aflate în zonă. Totodată, intervenția neautorizată poate compromite probe importante pentru documentarea incidentului.

Ce trebuie să faceți dacă găsiți o dronă sau fragmente ale acesteia

Poliția recomandă cetățenilor ca, în cazul în care observă o dronă căzută, fragmente ale acesteia sau orice alt obiect suspect:

să păstreze o distanță sigură;

să nu atingă și să nu mute obiectul;

să nu fotografieze sau să filmeze de la apropiere;

să apeleze imediat 112 și să comunice locul unde a fost observat obiectul.

Autoritățile subliniază că zona trebuie securizată de specialiști, care vor evalua riscul și vor interveni pentru eliminarea eventualului pericol.

Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste maximă responsabilitate și să respecte recomandările autorităților.

„O fotografie sau un filmuleț nu merită riscul de a vă pierde viața sau de a suferi răni grave”, avertizează organele de drept.

Patru drone au survolat spațiul aerian al țării

În această dimineață, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de patru drone. Potrivit ministerului Apărării, primul obiect a fost detectat la ora 05:21, de o patrulă a Poliției de Frontieră. Acesta se deplasa din direcția localității Velîkoe Coșnița, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Vasilcău, raionul Soroca, după care a părăsit spațiul aerian național.

Un alt aparat de zbor fără pilot a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:14, din direcția localității Chelimenți, regiunea Cernăuți, Ucraina. Drona a traversat frontiera în direcția localității Larga, raionul Briceni, iar la 06:16 a părăsit spațiul aerian al țării, revenind spre Ucraina.

Ulterior, la ora 06:35, un alt obiect a traversat spațiul aerian național din direcția localității Pridnistreanske, regiunea Vinița, în direcția localității Volovița, raionul Soroca. La 06:45, acesta a fost observat de cetățeni, deplasându-se pe direcția Gura Căinarului – Lunga – Băhrinești – Gura Camencii, raionul Florești.

Spațiul aerian - închis temporar

Din motive de securitate, autoritățile au decis închiderea temporară a spațiului aerian din zona de nord a Republicii Moldova.

Situația a continuat să fie monitorizată. La 06:58, Serviciul Operații Aeriene a raportat o altă dronă, care a survolat spațiul aerian din direcția localității Kodîma, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Socola, în direcția segmentului transnistrean al Republicii Moldova.

La 07:11, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea localității Cunicea, raionul Camenca.

Spațiul aerian din zona de nord a Republicii Moldova a fost redeschis la ora 07:46.

Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian național, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii externi.

Nu este primul incident de acest fel

De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri, iar fragmente de drone și rachete au fost descoperite pe teritoriul țării. Chișinăul a condamnat incidentele, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.