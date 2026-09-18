Mai multe persoane din toața țara au fost prinse de polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică în stare de ebrietate în timp ce se deplasau cu biciclete și trotinete electrice.

Potrivit poliției, în satul Semeni, raionul Ungheni, un bărbat de 43 de ani a fost depistat cu o concentrație de 1,66 mg/l alcool în aerul expirat. În localitatea Sărătenii Vechi, raionul Telenești, un bărbat de 24 de ani avea 1,07 mg/l. La Lozova, raionul Strășeni, un bărbat de 45 de ani a fost depistat cu 1,05 mg/l, iar în raionul Ungheni, un bărbat de 51 de ani avea 1,01 mg/l alcool în aerul expirat.

Alte cazuri au fost înregistrate în Hîncești, unde un bărbat de 41 de ani avea 0,74 mg/l, pe strada Mihail Sadoveanu din Chișinău, unde alt bărbat de 42 de ani a fost depistat cu 0,69 mg/l, și în localitatea Inești, raionul Telenești, unde un bărbat de 52 de ani avea 0,58 mg/l alcool în aerul expirat.

Pe trotinete electrice, prinși în stare de ebrietate

Totodată, în stare de ebrietate au fost prinse mai multe persoane care se deplasau pe trotinete electrice pe străzile din Chișinău.

Pe bulevardul Decebal a fost prins un bărbat de 28 de ani, pe strada Ismail, cu o concentrație de 0,85 mg/l alcool în aerul expirat a fost depistată o persoană de 37 de ani.

De asemenea, pe strada Alecu Russo, o persoană de 26 de ani a fost prinsă cu 0,72 mg/l alcool în aerul expirat, o altă persoană de 41 de ani, a fost stopată pe strada Calea Ieșilor, iar pe strada Petricani, cu 0,32 mg/l, o persoană de 33 de ani a fost documentată.