Călătorii care urmează să traverseze frontiera Republicii Moldova sunt îndemnați să-și planifice din timp traseul și să aleagă puncte de trecere cu un flux mai redus de persoane și mașini. Poliția de Frontieră atenționează că o alegere corectă poate reduce semnificativ timpul de așteptare și poate face călătoria mai confortabilă.

Potrivit instituției, pe hărțile de monitorizare a traficului, punctele de trecere marcate cu verde indică un flux redus, fiind recomandate pentru o traversare mai rapidă, în timp ce cele marcate cu roșu înregistrează un număr mai mare de călători și mijloace de transport, ceea ce poate duce la formarea cozilor.

Autoritățile recomandă șoferilor să analizeze înainte de plecare situația la frontieră, să țină cont de distanța până la punctele alternative de trecere și să aleagă varianta cea mai potrivită pentru traseul planificat.

O călătorie bine organizată înseamnă:

mai puțin timp petrecut în trafic;

traversarea mai rapidă a frontierei;

un drum mai sigur și mai confortabil pentru șoferi și pasageri.

Poliția de Frontieră îndeamnă cetățenii să se informeze înainte de plecare și să opteze pentru puncte de trecere mai puțin aglomerate, pentru a evita întârzierile și disconfortul în perioada călătoriilor intense.