Poliția vine cu detalii despre fragmentele de dronă găsite ieri, în satul Cotiujeni, Briceni. Experții Secției tehnico-explozivă a Poliției au finalizat cercetarea la fața locului și au identificat că pe unele componente ale aparatului erau marcaje ale „Gheran 4”.

Potrivit poliției, preliminar, deflagrația aparatului de zbor s-a produs la aproximativ 10 metri deasupra solului, în urma impactului acestuia cu arborii. Pe o rază de aproximativ 25 de metri copacii au fost deteriorați în urma suflului exploziei.

Descrierea aparatului de zbor

Fragmente ale corpului aparatului erau confecționate din fibră de sticlă, precum și componente electronice, cabluri și elemente de alimentare cu energie.

fragmente ale dronei/ Poliția RM

De asemenea, au fost identificate părți ale aripilor, dotate cu servomotoare și eleroane, pe unele componente fiind observate marcaje „Gheran 4”. A fost depistat și sistemul de propulsie – un motor turbo-reactiv, parțial deteriorat.

fragmente ale dronei/ Poliția RM

Toate componentele au fost transmise la expertiză. Alte dispozitive sau substanțe explozive nu au fost depistate.

Fragmente ale unei drone, depistate la Briceni

Fragmente ale unei drone au fost depistate la 24 septembrie, în apropierea frontierei cu Ucraina, în raionul Briceni. Potrivit Poliției de Frontieră, resturile au fost găsite de o patrulă, la aproximativ 1.700 de metri de linia frontierei de stat, în interiorul Republicii Moldova.

copaci/ Poliția RM

fragmente ale dronei/ Poliția RM

Recomandările Poliției de Frontieră

Autoritățile îi îndeamnă pe cetățenii care aud zgomote specifice dronelor sau explozii să își păstreze calmul și să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor.

Oamenii sunt rugați să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități și să nu se apropie de eventuale resturi ale unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute.

În cazul în care observă astfel de obiecte, cetățenii trebuie să anunțe imediat autoritățile prin Serviciul 112.

Patru drone au survolat spațiul aerian al țării

La 24 septembrie, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de patru drone. Potrivit ministerului Apărării, primul obiect a fost detectat la ora 05:21, de o patrulă a Poliției de Frontieră. Acesta se deplasa din direcția localității Velîkoe Coșnița, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Vasilcău, raionul Soroca, după care a părăsit spațiul aerian național.

Un alt aparat de zbor fără pilot a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:14, din direcția localității Chelimenți, regiunea Cernăuți, Ucraina. Drona a traversat frontiera în direcția localității Larga, raionul Briceni, iar la 06:16 a părăsit spațiul aerian al țării, revenind spre Ucraina.

Ulterior, la ora 06:35, un alt obiect a traversat spațiul aerian național din direcția localității Pridnistreanske, regiunea Vinița, în direcția localității Volovița, raionul Soroca. La 06:45, acesta a fost observat de cetățeni, deplasându-se pe direcția Gura Căinarului – Lunga – Băhrinești – Gura Camencii, raionul Florești.

Spațiul aerian - închis temporar

Din motive de securitate, autoritățile au decis închiderea temporară a spațiului aerian din zona de nord a Republicii Moldova.

Situația a continuat să fie monitorizată. La 06:58, Serviciul Operații Aeriene a raportat o altă dronă, care a survolat spațiul aerian din direcția localității Kodîma, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Socola, în direcția segmentului transnistrean al Republicii Moldova.

La 07:11, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea localității Cunicea, raionul Camenca.

Spațiul aerian din zona de nord a Republicii Moldova a fost redeschis la ora 07:46.

Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian național, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii externi.

Nu este primul incident de acest fel

De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri, iar fragmente de drone și rachete au fost descoperite pe teritoriul țării. Chișinăul a condamnat incidentele, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.