Experții tehnico-explozivi ai Poliției au identificat locurile de impact și explozie ale unor drone care au căzut pe teritoriul Republicii Moldova. În urma cercetărilor au fost găsite fragmente, elemente de propulsie și componente similare celor identificate la modelul hibrid S8000 Banderol, inclusiv elemente din partea de luptă. Autoritățile precizează că nu au fost depistate alte substanțe sau dispozitive explozive.

Potrivit poliției, în urma cercetărilor efectuate, astăzi, de către experții Secției tehnico-explozivă a Poliției au fost identificate locurile de impact și explozie ale unor aparate de zbor fără pilot, care au generat cratere și au împrăștiat fragmente pe suprafețe extinse.

Polițiști/ Facebook.com

polițiști/ Facebook.com

Fragmentele sunt similare cu modelul hibrid S8000 Banderol

În toate cazurile investigate au fost depistate elemente de propulsie și componente similare celor identificate la modelul hibrid S8000 Banderol, precum și elemente provenite din partea de luptă.

Alte substanțe sau dispozitive explozive nu au fost depistate.

Șase zboruri neautorizate au fost detectate în spațiul aerian al Republicii Moldova

Șase zboruri neautorizate au fost detectate astăzi în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, după ce inițial poliția spunea că este vorba de cinci. Potrivit Armatei Naționale, trei rachete și două drone au explodat la sol, iar un alt aparat de zbor a traversat spațiul aerian al țării în zona Palanca, timp de aproximativ un minut.

Explozii la Ștefan Vodă, Căușeni și Hîncești

În apropierea localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a fost semnalată o explozie într-un câmp cu viță-de-vie, în apropierea unei brigăzi agricole. Nu au fost raportate victime. În urma incidentului s-a produs un incendiu de vegetație, iar geamurile brigăzii au fost deteriorate. Totodată, au apărut și imagini suprinse de localnicii de la Dubovca Hîncești, unde la fel s-a produs o explozie, după ce o dronă s-a prăbușit. Din imagini se vede cum polițiștii sunt la locul exploziei și cercetează împrejurimile, iar martorii spun că s-a simțit că explozia a fost una puternică. la Căușeni, localnicii au surprins imagini cu fragmente de drone.

Fragmente de drone, depistate la Anenii Noi și Hîncești

Fragmente de dronă au fost depistate în apropierea localităților Dubovca și Hîncești, dar și în raionul Anenii Noi, între satele Delacău și Puhăceni.

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Conducerea de vârf a țării condamnă atacurile Rusiei împotriva Ucrainei

Maia sandu, Igor Grosu și Anatolie Nosatîi au venit cu reacții pe Facebook în care scriu că condamnă atacurile Rusiei împotriva Ucrainei, iar Ucraina are nevoie de sprijin pentru a-și apăra oamenii și a proteja și pacea noastră.

Alertă în apropiere de Brănești

O explozie a avut loc la 1 octombrie în apropierea localității Brănești, raionul Orhei. Momentul în care s-a produs deflagrația a fost surprins de camerele de supraveghere. Poliția a fost alertată după ce în zonă s-a auzit un zgomot puternic. Imediat au fost mobilizate serviciile specializate. Potrivit informațiilor preliminare, obiectul a fost identificat în apropierea unui drum.

Cum a crescut numărul încălcărilor spațiului aerian al Moldovei de la începutul războiului din Ucraina

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de 44 de ori de la începutul acestui an, de peste două ori mai mult decât în tot anul 2025. Datele Serviciului de Operații Aeriene al Armatei Naționale, prezentate până la 24 septembrie, arată o creștere constantă a incidentelor pe fondul atacurilor aeriene asupra Ucrainei. În total, în perioada 2022–2026, au fost înregistrate 81 de cazuri în care în spațiul aerian al țării au pătruns drone, rachete sau alte obiecte aeriene.

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