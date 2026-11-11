Șoferii care nu cedează pietonilor sunt monitorizați și cu ajutorul dronelor. Rezultatele nu se lasă multașteptate. Lângă Gara de Nord, într-o jumătate de oră, cinci conducători auto nu au dat prioritate trecătorilor. Unii și-au recunosc vina, pe când alții nu au fost de acord. Nici imaginile de pe dronă nu i-au convins. Pentru astfel de contravenții, șoferii riscă o amendă de 1800 de lei și cinci puncte de penalizare. La următoarea încălcare de acest gen se pot alege cu permisul suspendat.

Elena POZDÎRCA, REPORTER PRO TV: „Suntem alături de un echipaj de poliție care monitorizează traficul cu ajutorul dronelor. Acestea surprind de la înălțime șoferii care nu opresc la treceri și nu acordă prioritate pietonilor. Dupa identificarea acestora, urmează sancționarea lor”.

În doar jumătate de oră, pe acest segment de drum de langă Gara de Nord, polițiștii au identificat, de la înălțime, cinci șoferi care nu au acordat prioritate pietonilor. Trași mai apoi pe dreapta, unii și-au recunoscut vina, dar amenda i-a încremenit.

„-De ce ați fost stopat?

-Am fost stopat că am încălcat.

-Nu am cedat la pieton, nu am reușit.

-Amenda 1500 de lei.

-Văleu.

-Eu ca atare nu încalc, dar pietonul a alergat”.

Nu toți au fost de acord cu cele constatate de oamenii legii. Șoferul acestui Audi este convins să nu a creat vreun disconfort pietonului.

„Eu cred că nu am creat niciun obstacol, niciun disconfort.

„-Uitați-vă, eu sunt pe zebră, el abia se pornește.

„Conform articolului, dvs sunteți obligat să îi acordați trecerea”.

Aceasta este scena disputată. Potrivit imaginilor surprinse de drona poliției, automobilul oprește pentru a acorda prioritate la doi pietoni, apoi își continuă deplasarea, deși o altă persoană tocmai se angajase să traverseze. Bărbatul nu și-a schimbat opinia nici după ce a văzut înregistrarea.

„Sunteți de acord cu sancțiunea? -Nu, nu sunt de acord. Se vedea destul de bine, eu eram pe a treia bandă, eram deja în linia cu zebră, el abia s-a pornit”.

Și alt șofer a încercat să explice că pietonul nu ajunsese încă pe trecere.



„-Pietonul încă nu era pe trecerea de pietoni.

-Noi vă arătăm video. El deja traversa strada carosabilă.

-Posibil”.

De cealaltă parte, conducătorii auto spun că și pietonii ar trebui să fie mai atenți atunci când traversează strada și să nu se bazeze pe faptul că au prioritate.

„Pietonii nu sunt atenți deloc. Ei dacă văd trecerea de pietoni aleargă. În regulă scrie că pietonii trebuie să se asigure că îi permite să treacă.”

Șoferii care nu acordă prioritate pietonilor riscă amenzi de până la 1.800 de lei și cinci puncte de penalizare. Dacă repetă abaterea în același an, pot rămâne fără permis pentru o perioadă de până la 45 de zile. Și amenda devine mai mare.

Ana CHIȘELNIȚĂ, OFIȚER PRESĂ INSP: „În primele 10 luni ale anului curent pe întreg teritoriul țării polițiștii au depistat și au tras la răspundere circa 10800 de șoferi care nu au acordat prioritate pietonilor.”

De la începutul anului, pe trecerile de pietoni au avut loc 220 de accidente rutiere. În urma acestora, sașe persoane au decedat. Acțiunile au loc în cadrul Operațiunii „Pietonul”. Totodată, în această săptămână, polițiștii comemorează victimele accidentelor rutiere, marcată în a treia duminică din noiembrie.