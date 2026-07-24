Salvatorii din Republica Moldova, aflați în misiune în Grecia prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, au intervenit pentru lichidarea unui incendiu de vegetație izbucnit în apropierea localității Derveni, la nord de orașul Salonic. Misiunea s-a încheiat cu succes, iar extinderea focului către zonele locuite a fost prevenită.

Intervenția a avut loc pe 23 iulie 2026, după ce echipa specializată a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a fost alertată la ora 09:20.

La fața locului au fost mobilizate patru autospeciale de intervenție și un echipaj format din 12 salvatori și pompieri moldoveni. Aceștia au fost integrați în dispozitivul operativ alături de pompierii eleni și au acționat pentru localizarea și lichidarea focarelor active.

Pompierii au efectuat lucrări de răcire a suprafețelor afectate și au intervenit pentru a împiedica propagarea flăcărilor spre comunitățile din apropiere.

Incendiul a fost lichidat după câteva ore

Operațiunea s-a încheiat la ora 16:00, după stingerea focarelor și eliminarea riscului de extindere a incendiului.

Pe durata detașării în Grecia, salvatorii moldoveni participă nu doar la misiuni operative, ci și la instruiri și exerciții practice organizate de colegii eleni. Activitățile urmăresc perfecționarea tehnicilor de intervenție la incendiile forestiere și consolidarea cooperării internaționale în domeniul situațiilor de urgență.

Misiune europeană pentru prevenirea incendiilor forestiere

În perioada 14 iulie – 1 august 2026, Republica Moldova participă la misiunea de pre-poziționare a Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene în Grecia.

Primul schimb al modulului specializat în combaterea terestră a incendiilor forestiere din cadrul IGSU este format din 24 de pompieri și dispune de șapte unități de tehnică. Salvatorii moldoveni sunt pregătiți să intervină în sprijinul autorităților elene pe durata sezonului de risc sporit de incendii.

Intervenția pompierilor moldoveni în Grecia/ IGSU

Intervenția pompierilor moldoveni în Grecia/ IGSU

Intervenția pompierilor moldoveni în Grecia/ IGSU

Intervenția pompierilor moldoveni în Grecia/ IGSU

Pentru IGSU, aceasta este a patra misiune de sprijin în Grecia și a treia desfășurată în calitate de membru cu drepturi depline al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Prima intervenție a pompierilor moldoveni în Grecia a avut loc în 2021, pe insula Evia. Cea mai recentă misiune s-a desfășurat anul trecut, în regiunea Patras, unde salvatorii moldoveni au intervenit în peste 30 de incendii forestiere, oferind sprijin autorităților elene.

Regiunea Salonic se confruntă cu mai multe incendii de vegetație, cel mai recent izbucnind în zona Oreokastro. Flăcările au dus la evacuarea mai multor localități și au afectat inclusiv obiective industriale, provocând un nor de fum care s-a extins asupra orașului. Situația a determinat autoritățile elene să mențină un nivel sporit de alertă și să consolideze echipele de intervenție în zonele cu risc.

Citeste si : Pompierii moldoveni au lichidat focare de incendiu în regiunea Salonic din Grecia. Imagini de la prima intervenție - VIDEO