Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aflați în misiune de pre-poziționare în Republica Elenă, au intervenit pentru prima dată la stingerea unor focare de incendiu de vegetație. Intervenția a avut loc în dimineața zilei de 16 iulie, în zona Souroti, regiunea Salonic, după ce autoritățile elene au solicitat sprijin suplimentar pentru lichidarea completă a focarelor rămase active.

Ajunși la locul incendiului, pompierii moldoveni au fost împărțiți în două echipe și au acționat pentru localizarea și stingerea focarelor, dar și pentru prevenirea reaprinderii acestora.

Intervenție pompieri în Grecia/ IGSU

Aceștia au monitorizat zonele cu risc sporit, au eliminat sursele reziduale de căldură și au securizat perimetrul afectat.

Intervenție pompieri în Grecia/ IGSU

Misiunea s-a încheiat în jurul orei 14:00, după lichidarea focarelor de ardere. Ulterior, echipa IGSU a revenit la baza operațională, unde a verificat tehnica și echipamentul pentru a fi pregătită pentru eventuale intervenții.

Intervenție pompieri în Grecia/ IGSU

Pompierii din Republica Moldova participă, în perioada 14 iulie – 1 august 2026, la misiunea de pre-poziționare în Grecia, desfășurată în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Scopul acesteia este sprijinirea autorităților elene în gestionarea incendiilor de vegetație și pădure în perioada cu risc sporit.

Sursă video: IGSU