Reducerea taxelor la carburanți, solicitată inclusiv de opoziția parlamentară, ar putea provoca o gaură de miliarde în buget, fără ca benzina și motorina să se ieftinească spectaculos. Potrivit Expert-Grup, eliminarea accizei la motorină ar reduce prețul cu aproximativ patru lei pe litru, dar ar costa bugetul trei miliarde de lei. Economiștii califică propunerea drept „populism fiscal”, dar spun că statul ar putea interveni temporar, printr-un mecanism clar și țintit, dacă scumpirile vor continua.

Propunerile opoziției de reducere sau eliminare a TVA și accizelor la carburanți sunt considerate populiste de analiștii Expert-Grup, care avertizează că o astfel de măsură ar pune presiune suplimentară pe bugetul cu deficit ridicat.

Adrian LUPUȘOR, DIRECTOR EXECUTIV „EXPERT-GRUP”: „Din păcate, deseori, politicienii se aventurează în tot felul de populisme fiscale fără a lua în considerație stabilitatea finanțelor publice. Avem acum deja un deficit bugetar foarte înalt care este finanțat la costuri destul de înalte și din partea politicii fiscale noi avem nevoie de măsuri de consolidare fiscală și nu de populism.”

Stas MADAN, EXPERT SUPERIOR: „Când vorbim de ideea de a scădea, trebuie să luăm baza din care scădem. Pentru că la noi accizele sunt cele mai mici din Europa, mai ales la motorină care e de fapt cea mai supusă creștere. Deci acum e 3,36 lei pe litru. Deci, acciza e mult sub minimul care e cerut de directiva Uniunii Europene.”

Experții spun că scumpirea carburanților este determinată în principal de prețurile internaționale, nu de taxe. Eliminarea accizei la motorină ar ieftini litrul cu aproximativ 4 lei, dar ar costa bugetul circa 3 miliarde de lei.

IMPACTUL ELIMINĂRII ACCIZEI LA MOTORINĂ

Preț: - aproximativ 4 lei/litru

Ieftinire: - aproximativ 11%

Impact asupra bugetului: - aproximativ 3 miliarde lei

Adrian LUPUȘOR, DIRECTOR EXECUTIV „EXPERT-GRUP”: „3 miliarde de lei - bani care nu sunt și bani care, cel mai probabil, vor fi împrumutați de la bănci la dobânzi de peste 10%. Problema este că fiecare leu de ieftinire a motorinei, prin acciză, costă bugetul cu circa 800 de milioane de lei.”

La fel este și în cazul benzinei, afirmă experții.

Adrian LUPUȘOR, DIRECTOR EXECUTIV „EXPERT-GRUP”: „O altă problemă este că beneficiile vor fi distribuite către cei mai înstăriți, care-și permit mașini mai mari, cu motoare mai mari, cei care au mai multe mașini. Am calculat că, de exemplu, dintr-o reducere de TVA în jumătate, la 10 la sută, aceasta ar costa bugetul circa 1,6 miliarde de lei. Din acești bani, de un miliard ar fi beneficia cele mai înstărite familii.”

De aceea, Expert-Grup propune ca ajutorul să fie direcționat în primul rând către sectoarele direct afectate de scumpiri, precum agricultura și transporturile.

Stas MADAN, EXPERT SUPERIOR, „EXPERT-GRUP”: „Cel mai bine ar fi ca să fie susținuți cei care generează creșterea de prețuri. Adică vorbim de fermieri, vorbim de transportatori pentru că cresc costurile de transport și logistic. Adică să curmăm la sursă de fapt transmiterea în continuare a creșterii prețurilor în lanț și a mitiga cumva așa și efectele de runda a doua.”

Totuși, experții nu exclud o intervenție generală, dar subliniază că aceasta trebuie să fie temporară, la un prag clar și țintită. Adică statul stabilește un prag al cotațiilor internaționale, iar dacă acesta este depășit, acciza este redusă sau suspendată pentru a amortiza șocul. Când prețurile externe revin sub plafon, facilitatea trebuie să dispară. Care ar fi acest prag psihologic, nu este totuși clar deocamdată. Între timp astăzi avem prima ieftinire ușoară a carburanților, după o lună de creșteri de prețuri zilnice. Pentru mâine ANRE a afișat un preț – plafon de 34 de lei și 31 de bani pentru un litru de benzină, cu patru bani mai puțin decât azi, iar motorina se va ieftini cu 15 bani, și va costa, cel mult, 36 de lei și 69 de bani.

PREȚURI CARBURANȚI PENTRU MIERCURI

BENZINA – 4 BANI = 34,31 LEI

MOTORINA – 15 BANI = 36,69 LEI