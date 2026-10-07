Î.S. „Poșta Moldovei” vine cu precizări după informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora administratorul întreprinderii ar fi primit un venit de aproximativ opt ori mai mare decât salariul mediu al angajaților. Conducerea instituției susține că această comparație a fost făcută pe baza unor indicatori calculați diferit.

Potrivit întreprinderii, dacă se aplică administratorului aceeași metodologie utilizată pentru calcularea salariului mediu al angajaților, remunerația medie lunară a acestuia în 2025 a fost de 43 809,99 lei. Astfel, raportul față de salariul mediu pe întreprindere, de 8 949 de lei, este de 4,90 ori, și nu de 8,3 ori.

În 2025, administratorului i-au fost calculate, în total, plăți de 944 076,30 lei. Poșta Moldovei precizează însă că această sumă nu reprezintă salariul anual utilizat pentru determinarea salariului mediu.

În total au fost incluse și plăți care nu fac parte din baza de calcul a salariului mediu: 115 385,50 lei pentru premii unice, 166 100 de lei drept recompensă din profitul repartizat, 80 871,45 lei compensație pentru concediul nefolosit și 55 999,45 lei cheltuieli de deplasare.

Potrivit întreprinderii, împărțirea întregii sume la 12 luni a dus la cifra de aproximativ 74 de mii de lei lunar, însă aceasta nu reflectă salariul mediu calculat conform metodologiei aplicate angajaților.

Poșta Moldovei invocă plafonul stabilit de Guvern

Întreprinderea mai precizează că, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 743/2002, pentru conducătorii întreprinderilor de stat este stabilit un plafon de până la cinci salarii medii lunare pe unitatea condusă, în condițiile prevăzute de actul normativ.

Pentru anul 2025, raportul calculat pentru administratorul Poștei Moldovei a fost de 4,90 salarii medii, susține întreprinderea.

Poșta Moldovei explică și faptul că salariul mediu pe întreprindere este influențat de structura personalului. Aproximativ 88% dintre unitățile de personal sunt ocupate de angajați ai oficiilor și agențiilor poștale, subdiviziunilor de producție și personalului auxiliar, în timp ce personalului administrativ și de suport îi revine aproximativ 12%.

Cât a primit viceadministratorul în 2025

În același timp, Poșta Moldovei a prezentat și date privind remunerarea viceadministratorului. În 2025, acesta a primit 460 503,13 lei brut, sumă formată din salariul de bază, sporuri și adaosuri, plăți concediale, ajutor material pentru concediu, prime și tichete de masă.

Separat, cheltuielile de deplasare au constituit 3 535,40 lei, astfel încât valoarea totală a plăților brute a ajuns la 464 038,53 lei. Suma netă achitată a fost de 374 411,70 lei.

Întreprinderea susține că salariile au fost verificate

Poșta Moldovei mai menționează că remunerarea administratorului și a salariaților a fost verificată în cadrul unui raport al Inspectoratului Control Financiar de Stat din 15 iulie 2025. Potrivit întreprinderii, în urma verificării nu au fost constatate devieri de la normele legale privind salarizarea.

Totodată, în 2026, Comisia de cenzori a efectuat un control inopinat asupra activității economico-financiare a întreprinderii pentru anul 2025, inclusiv asupra modului de gestionare a resurselor destinate salarizării conducerii. Și în acest caz, Poșta Moldovei susține că nu au fost depistate încălcări sau abateri.

Un alt control financiar tematic, desfășurat în perioada 3–24 iulie 2026, a vizat plățile efectuate de întreprindere în cadrul programului de achitare a sumelor indexate pentru depunerile bănești ale cetățenilor la Banca de Economii. Potrivit Poștei Moldovei, nici în urma acestei verificări nu au fost constatate devieri sau încălcări.