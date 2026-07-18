Comerțul online cu bunuri de import a explodat în ultimii doi ani, iar serviciile poștale au înregistrat o creștere spectaculoasă. Anul trecut moldovenii au comandat aproximativ 12 milioane de colete, în valoare de 14 miliarde de lei. Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță, boom-ul este datorat companiilor private de curierat, însă ritmul comenzilor ar putea încetini după introducerea TVA-ului de 20 la sută pentru toate coletele cu valoare mai mică de 150 de euro.

Potrivit unei analize efectuate de econimistul Veaceslav Ioniță, care a folosit date de la Biroul național de statistică și Banca Națională a Moldovei, în ultimii zece ani, comerțul cu produse din afara țării a crescut de 10 ori, de la o valoare totală a tranzacțiilor de 1,4 miliarde de lei în 2015, la aproape 15 miliarde în anul 2025. Iar această creștere, nu se datorează, potrivit lui Ioniță, companiei naționale, Poșta Moldovei.

TRANZACȚII DIN COMERȚUL ONLINE CU BUNURI

produse din produse din Republica Moldova străinătate

2015 0,1 mlrd lei 1,4 mlrd lei

Total 1,5 mlrd lei

2017 0,3 mlrd lei 2,2 mlrd lei

Total 2,5 mlrd lei

2019 0,8 mlrd lei 3,9 mlrd lei

Total 4,7 mlrd lei

2021 1,6 mlrd lei 5,0 mlrd lei

Total 6,6 mlrd lei

2023 2,5 mlrd lei 7,0 mlrd lei

Total 9,5 mlrd lei

2025 3,5 mlrd lei 14,2 mlrd lei

Total 17,8 mlrd lei

2026 3,6 mlrd lei 14,9 mlrd lei

Total 18,5 mlrd lei

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: „Avem acum trei operatori de bază, cel care îl știam Poșta Moldovei, - cel care a fost pe locul doi și acum e pe primul, e unul străin, Nova Poșta, (care a început în 2019 cu 12 milioane de lei, acum a ajuns la 360 de milioane de lei și anul trecut a înregistrat o creștere de peste două ori.)

- Al treilea operator mare, Fan Curier, o companie românească.”

Astfel, companiile private, în special străine, au reușit să se adapteze mult mai bine la noile tendințe. Iar doar în ultimii doi ani încasările din serviciile de curierat s-au dublat.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: „Compania românească mai mult se specializează pe serviciile de poștă internă, compania ucrainească pe cele externe, iar Poșta Moldovei s-a încălcit cumva. 10.51- În 2024 am avut o creștere de 167 de milioane de dolar, iar în 2025 o creștere de 302 milioane de lei. Anul trecut Poșta Moldovei a înregistrat o creștere de 34,2, în 2025, a înregistrat o scădere cu aproape 19 miliaone de lei. Cel mai mare operator a înregistrat anul trecut o creștere de 84 milioane, iar în 2025 de 205 milioane de lei.”

CREȘTEREA ANUALĂ A PIEȚEI POȘTALE

2024 2025

Poșta 34,2 -18.8

Moldovei

Nova Post 84,5 205,9

Fan Courier 23,3 64,1

Alți operatori 25,0 51,2

Total 167,0 302,4

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: „Prin consumul nostru de servicii de peste hotare, pe de-o parte cumpărăm tot ce ne dorim la prețuri bune, pe de altă parte am determinat nașterea unei pieței noi. În doi ani de zile consmul nostru a generat o afacere de 470 de milioane de lei în plus, față de ceea ce era până acum.”

80 la sută din această creștere a fost asigurată de două companii străine. Potrivit datelor lui Ioniță, în ultimii doi ani, o firmă de curierat ucraineană a avut încasări 290 de milioane de lei, ceea ce reprezintă 62 la sută din total.

O companie românească , 87 milioane de lei, adică 19 %, ceilalți operatori - 16 % iar Poșta Moldovei, doar 3%.

PRESTATORII DE SERVICII ȘI ÎNCASĂRILE ÎN ULTIMII DOI ANI

Nova Post 290 milioane de lei

Fan Courier 87 milioane de lei

Alți operatori 76 milioane de lei

Poșta Moldovei 15 milioane de lei

Dezvoltarea celor doi operatori privați a schimbat structura și dinamica pieței, contribuind la modernizarea și diversificarea serviciilor oferite consumatorilor. Un alt aspect care a fost evidențiat ține de evoluția numărului de angajați. Acesta s-a majorat exclusiv în cadrul companiilor private, în timp ce operatorul național continuă să stagneze.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: „Dacă Poșta Moldovei continuă să domine în corespondența națională.

Toate serviciile poștale, unde pot fi încasați mulți bani, volumul de lucru nu e mare, dar sumele sunt esențiale a fost preluat de serviciile poștale private, străine în special, iar unde e invers, a rămas la servicii poștale.”

Potrivit autorităților de la Ministerul Finanțelor, de la 1 octombrie toate coletele sosite din străinătate, cu o valoare mai mică de 150 de euro, vor fi taxate cu o cotă-standard de 20%.