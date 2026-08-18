Se apropie un nou an școlar, iar pregătirile sunt în toi. În capitală s-au deschis iarmaroacele școlare, iar părinții spun că sunt gata să scoată din buzunar între 4 și 10 mii de lei pentru aș-i pregăti copiii pentru de 1 septembrie. Cumpărătorii se plâng că prețurile au crescut față de anul trecut, în timp ce comercianții spun că, deși cererea există, vânzările sunt mai slabe.

Anastasia a venit la Chișinău din satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni. Fiica ei trece în clasa a IV-a, iar pregătirile pentru 1 septembrie le fac la iarmarocul școlar de pe strada Bulgară.

„-Cam ce buget ați alocat pentru acest an?

-Ca s-o îmbrăcăm definitiv ne trebuie în jurul la 10 mii de lei.”

„Ghiozdanul deja merge aparte, cu rechizitele.”

Iar Rodica a spus că va scoate din buzunar nu mai puțin de 4 mii de lei pentru haine și rechizite, iar lista a făcut-o de acasă.

„Uniformă, rechizite, încălțăminte, pentru sport.”

Și dacă unii părinți sunt de acord cu alegerile vestimentare ale copiilor lor…

„Nu prea au fost întrebări, a fost tot ok. Mama mă lasă să mă îmbrac cum vreau, nu sunt probleme.”

În alte familii, însă, opiniile sunt diferite.

„Eu când eram mică, era uniformă și umblau toți în uniformă, dar acum e diferit. Ele sunt fete mari, nu vor în uniformă.”

Oamenii spun că, în acest an, observă prețuri mai mari decât în anii trecuți la haine și încălțăminte.

„Mari, foarte mari. O pereche de ciorapi - 50 de lei. Sunt tare mari.”

Și ghiozdanele s-au scumpit.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Cel mai important lucru pentru școală este desigur ghiozdanul. Vânzătorii recunosc că acestea s-au scumpit comparativ cu anul trecut. Dacă în 2025 pentru ghiozdanul dorit trebuia să scoți din buzunar între 350 și 550 de lei, în acest an prețurile ajung până la 650 de lei.”

Iar la capitolul rechizite, prețurile variază în funcție de preferințe.

„Să vă spun cinstit, depinde de părinte, la ce buget își administrează buzunarul. Sunt care vor să-și ia doar strictul necesar, ații adaugă. Între 500 și până la 1000 lei.”

Părinții spun că sunt gata să cheltuie cât va fi nevoie. Un calcul simplu ne arată că pentru a pregăti un copil de școală, cu un minim necesar, este nevoie de circa 4450 de lei. Lista de cumpărături pentru un elev conține: uniforma, pantofii, hainele sport, încălțămintea sport, ghiozdanul dar și rechizitele.

Deși sezonul pregătirilor e în toi, vânzătorii spun că, în acest an, sunt mai puțini cumpărători.

„Pentru școală lumea se străduie să cumpere, dar merge slab de tot.”

„În orice caz, nu-i vânzarea care a fost odată.”

Iarmaroacele școlare sunt organizate în sectoarele Centru, Ciocana, Rîșcani și Buiucani și vor fi deschise până pe 6 septembrie.