Pregătirile pentru Parada Militară de Ziua Independenței intră în linie dreaptă. Militarii au continuat astăzi antrenamentele, de această dată cu tehnica specială, la Băcioii Noi. Peste 100 de unități de tehnică militară sunt pregătite să participe la paradă, iar repetițiile vor continua în următoarele zile.

La exercițiu din această dimineață au participat unități de tehnică aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului de Interne. Acesta a avut loc pe traseul național M3 precum și pe strada Băcioii Noi.

Ministerul Apărării precizează că, la parada militară, vor participa peste 100 de unități de tehnică militară, inclusiv armament ușor de infanterie, sisteme de artilerie autopropulsată, instalații antiaeriene, dar și sisteme de monitorizare și protecție a spațiului aerian.

Vor fi prezentate și vehicule militare cu destinație specială, aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne.

În contextul repetițiilor pentru paradă, autoritățile îndeamnă cetățenii să se informeze doar din surse oficiale și să nu se lase induși în eroare de informații false privind prezența tehnicii militare. Noi exerciții vor avea loc pe 18 august, între orele 08:00 și 10:00, sub podul de pe Șoseaua Hâncești. Repetițiile generale sunt programate pentru 21 și 25 august, în Piața Marii Adunări Naționale, între orele 22:00 și 00:00. La paradă vor participa și grupe port-drapel formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite.