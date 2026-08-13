Noi antrenamente pentru Parada Militară dedicată Zilei Independenței au loc astăzi în municipiul Chișinău. Între orele 09:00 și 12:00, coloane de tehnică militară și specială se vor deplasa în zona podului din cartierul Telecentru. Autoritățile îi îndeamnă pe șoferi să ia în calcul eventuale restricții de trafic și, dacă este posibil, să aleagă rute alternative.

În acest context, cetățenii sunt îndemnați să nu se alarmeze dacă vor vedea coloane de tehnică militară pe drum.

Repetiții în centrul Chișinăului pe 21 și 25 august

Repetițiile pentru parada din 27 august vor avea loc și în Piața Marii Adunări Naționale pe 21 și 25 august, iar din această cauză traficul pe mai multe străzi din centrul capitalei va fi redirecționat.

Primul antrenament pentru paradă

Primul antrenament cu tehnică militară și specială pentru Parada Militară a avut loc pe 11 august, în zona podului din cartierul Telecentru. La pregătiri au participat peste 2.000 de militari și angajați ai structurilor de forță, veterani ai războiului de pe Nistru și militari din România, SUA, Franța și Italia.

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