Și la Bălți pregătirile pentru parada militară de Ziua Independenței sunt pe ultima sută de metri. Aseară structurile de forță au participat la ultimul antrenament înaintea zilei de 27 august. Un asemenea eveniment va fi organizat pentru prima oară în capitala de nord a Republicii Moldova.

Ultimele instrucțiuni, pași sincronizați și formații aliniate. Militarii și reprezentanții structurilor de forță au repetat aseară desfășurarea paradei care va avea loc mâine, în centrul municipiului Bălți.

Militarii, polițiștii, carabinierii și pompierii au defilat acompaniați de fanfară.

A urmat apoi defilarea tehnicii militare și speciale.

La eveniment vor participa și veteranii războiului pentru independența Republicii Moldova. Printre ei este și colonelul în rezervă Iurie Neghină, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Veteranilor.

Iurie NEGHINĂ, VICEPREȘEDINTE AL UNIUNII NAȚIONALE A VETERANILOR C0031: „Noi suntem mândri ca să participăm la această paradă, pentru prima oară la Bălți se organizează așa paradă militară cu tehnică și efectiv. Băieții sunt pregătiți practic, mai facem câteva antrenamente până la sfârșitul repetiției și cred că pe 27 la ora 10 vom fi mândri să fim onorați în formațiunea garnizoanei Bălți.”

În total, la parada militară din municipiul Bălți vor participa reprezentanți ai structurilor de forță, organizați în șase plutoane.

Evenimentul este programat pentru mâine, 27 august, și va începe la ora 10:00.