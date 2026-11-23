Atmosfera sărbătorilor de iarnă începe să prindă contur în centrul capitalei. În Piața Marii Adunări Naționale, muncitorii amenajează ceea ce va fi mai târziu - târgul de Crăciun. Bradul, căsuțele din lemn și zonele de distracție ar urma să fie gata până pe 5 decembrie, când va avea loc inaugurarea. Anul trecut, primăria a raportat cheltuieli de aproape un milion de lei, fără a mai face publică însă o sumă totală după încheierea sărbătorilor.

În Piața Marii Adunări Naționale este deja amenajat locul în care va fi instalat bradul, iar în jurul acestuia vor fi amplasate căsuțele comerciale, cu produse și bunătăți de sezon.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Aici va fi amenajată căsuța lui Moș Crăciun, locul în care cei mici vor putea să-l întâlnească pe bătrânul cu barbă albă și să-i spună ce își doresc de sărbători.”

Pe lângă brad și căsuța lui Moș Crăciun, vizitatorii vor avea la dispoziție carusele și zone foto. Nu vor lipsi nici bucatele tradiționale, vinul fiert și spectacolele artistice.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Iar în această zonă urmează să fie amenajat patinoarul. Deocamdată, muncitorii pregătesc terenul, iar în următoarele zile spațiul ar trebui să fie gata pentru cei care vor să se bucure de distracțiile târgului de Crăciun.”

Primarul Ion Ceban spune că pregătirile pentru târgul de Crăciun sunt în plină desfășurare și că acesta va fi ca în capitalele europene.

Ion CEBAN, PRIMARUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU: „Am pregătit pentru voi un proiect de suflet, amenajat cu multă grijă și atenție la fiecare detaliu pentru ca orașul nostru să arate spectaculos, axact așa cum merită o adevărată capitală europeană.”

Târgul de Crăciun va fi inaugurat pe 5 decembrie. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat ora evenimentului și nici surpriza pregătită pentru vizitatori. Anul trecut, târgul a fost deschis în aceeași zi.