Valul escrocheriilor telefonice continuă să facă victime în Republica Moldova. În doar 24 de ore, polițiștii au înregistrat două noi cazuri de fraudă în care escrocii s-au dat drept reprezentanți ai unor instituții publice, iar alte patru cazuri, comise anterior, au fost raportate autorităților. Potrivit poliției, prejudiciul total provocat victimelor se apropie de un milion de lei.

Organele de drept avertizează că infractorii își perfecționează constant metodele de înșelăciune și recurg la tehnici de manipulare psihologică pentru a convinge victimele să le transfere sume importante de bani.

136 de tentative de escrocherie, dejucate de cetățeni vigilenți

În același timp, datorită vigilenței cetățenilor și reacției prompte a acestora, 136 de tentative de escrocherie au fost dejucate, fiind prevenite pierderi financiare considerabile.

Persoane interpuse, folosite pentru ridicarea banilor de la victime

Potrivit poliției, în trei dosare penale documentate, autorii au folosit persoane interpuse pentru a ridica banii direct de la domiciliile victimelor. Această metodă este utilizată frecvent în schemele de fraudă bazate pe crearea unui fals sentiment de urgență și pe manipularea emoțională a persoanelor vizate.

De asemenea, analiza cazurilor arată că fraudele investiționale continuă să producă cele mai mari prejudicii financiare. Victimele sunt convinse, pe parcursul mai multor săptămâni sau chiar luni, să investească repetat bani în platforme false, sub promisiunea unor câștiguri rapide și consistente.

Poliția vine cu recomandări pentru a evita capcanele escrocilor

În acest context, poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și să nu ofere date personale sau bancare prin telefon unor persoane necunoscute. Totodată, oamenii sunt sfătuiți să nu transfere bani la solicitarea unor pretinși angajați ai instituțiilor statului și să verifice întotdeauna informațiile prin canalele oficiale.

Dacă primiți un apel suspect, întrerupeți imediat conversația și apelați 112.