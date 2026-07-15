Deși în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate noi cazuri de fraudă telefonică, Poliția avertizează că escrocii continuă să facă victime. Alte trei cazuri, comise anterior, au fost raportate recent, iar prejudiciul total depășește un milion de lei. Infractorii folosesc identități false și scenarii bine puse la punct pentru a convinge oamenii să le predea economiile sau chiar să contracteze credite.

Poliția Republicii Moldova lansează un nou apel către cetățeni să fie extrem de atenți la apelurile telefonice și vizitele suspecte, după ce alte trei victime ale unor escrocherii au sesizat autoritățile. Deși fraudele au fost comise anterior, acestea au fost raportate abia acum, iar prejudiciul total estimat depășește un milion de lei.

În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, 89 de tentative de escrocherie au fost dejucate în ultimele 24 de ore.

Escrocii se folosesc de numele instituțiilor statului pentru a câștiga încrederea victimelor

Potrivit poliției, infractorii acționează după un plan bine organizat, bazat pe manipulare psihologică și pe folosirea identității unor instituții publice sau financiare pentru a câștiga încrederea victimelor.

În două dintre cazurile investigate, escrocii s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Victimele au fost convinse că sunt implicate în activități ilegale sau că banii din conturile lor trebuie „securizați”, fiind determinate să predea sume importante de bani în numerar.

Într-un alt caz, infractorii au pretins că sunt reprezentanți ai companiei Orange și au convins victima să transmită 360.000 de lei prin intermediul unui curier. O parte din bani provenea din credite bancare contractate special pentru a satisface cerințele escrocilor.

Curierii și creditele bancare, metode tot mai des folosite de infractori

Anchetatorii precizează că, în toate cazurile, banii au fost predați în numerar, fie direct autorilor, fie prin intermediul unor curieri. Această metodă este folosită frecvent de grupările infracționale pentru a îngreuna identificarea traseului banilor și depistarea persoanelor implicate.

Poliția atrage atenția că escrocii încearcă tot mai des să convingă victimele să își epuizeze economiile și chiar să contracteze împrumuturi bancare înainte de a le remite sumele solicitate.

Caz grav la Cahul: o victimă a rămas fără 16.000 de dolari și 14.000 de lei

Un caz grav a fost înregistrat la Cahul, unde o persoană a fost vizitată la domiciliu de un bărbat care s-a prezentat drept angajat al SIS. Acesta i-a spus victimei, în mod fals, că este implicată într-o schemă de finanțare a terorismului și, profitând de panica creată, a convins-o să îi înmâneze 16.000 de dolari americani și 14.000 de lei.

Poliția: Nicio instituție a statului nu vă va cere să predați bani

Poliția reamintește că nicio instituție a statului și nicio bancă nu solicită cetățenilor să predea bani, să transfere economii sau să contracteze credite pentru a-și „proteja” conturile. O simplă verificare la instituția în numele căreia sună presupusul angajat poate preveni pierderea economiilor și poate împiedica producerea unei fraude.